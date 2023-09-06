基本工資本週五拍板！有望連8漲、月薪上看27K　近年調幅一次看

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最近傳出，蔡政府考量通膨對邊際勞工衝擊更大，盼藉由內需產業景氣熱絡時，拉抬服務業薪資水準，改善低薪，且行政院也核定軍公教明年調薪4%，基本工資幾可確定將連8漲，且預計超越3%、上看3.5%。
細數蔡英文總統上任、2016年5月20日以來，政府已連續7年調漲基本工資，月薪由上任前的2萬8元，調升至2萬6400元，總調幅約31.9%；時薪則由120元調升到至176元，總調幅約46.7%。
據勞動部資料顯示，近7年調漲狀況如下：
- 2017年1月1日起：月薪由20,008元調至21,009元，調升1,001元（5%）；時薪由126元調至133元，調升7元（5%）。
- 2018年1月1日起：月薪調至22,000元，調升991元(4.72%）；時薪調至140元（4.72%）。
- 2019年1月1日起：月薪調至23,100元，調升1,100元（5%）；時薪調至150元（7.14%）。
- 2020年1月1日起：月薪調整至23,800元，調升700元（3.03%）；時薪調至158元（5.33%）。
- 2021年1月1日起：月薪調整至24,000元，調升200元（0.84%)；時薪調至160元（0.84%）。
- 2022年1月1日起：月薪調整至25,250元，調升1,250元（5.21%)；時薪調至168元（5.21%）。
- 2023年1月1日起：月薪調整至26,400元，調升1,150元（4.56%)；時薪調至176元（4.56%）。
從過去調幅狀況可知，除了2021年因疫情關係，基本工資僅微調0.84%外，其餘調幅皆超過4.5%，若明年只調升3%至3.5%，會是蔡英文任內調幅次低的一次。
對於明年調幅狀況，勞資雙方仍有歧異，商總理事長許舒博認為，漲幅在3%以內，產業界應該還可以接受；三三會理事長林伯豐表示，台灣今年經濟成長率恐怕不及2%，基本工資漲幅超過2%就不合理。
勞方部分，全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉說，軍公教起薪比邊際勞工多，調幅卻較高，非常不公平，認為明年基本工資調幅至少要比照軍公教調薪4%；工鬥團體則喊出，月薪至少要2萬8000元以上，調幅約6%。