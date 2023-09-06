「超思」進口蛋爭議！陳吉仲曝便宜雞蛋來歷　真實價格遭打臉

基本工資本週五拍板！有望連8漲、月薪上看27K　近年調幅一次看

▲基本工資審議委員會將在9月8日召開，傳出明年調幅將上看3.5%、月薪達2萬7324元。（示意圖／取自《pixabay》）
▲基本工資審議委員會將在9月8日召開，傳出明年調幅將上看3.5%、月薪達2萬7324元。（示意圖／取自《pixabay》）

記者李琦瑋／台北報導

基本工資審議委員會將在9月8日、本週五召開，為反映消費者物價指數（CPI）與經濟成長率，明年基本工資有望連8漲，且漲幅可能超過3%、上看3.5%，月薪最高達2萬7324元、時薪達182元，若扣除2021年因疫情關係，基本工資僅微調0.84%，明年即使調升至3.5%，也是蔡英文總統任內調幅最少的一次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
主計總處8月18日發布最新今年經濟成長預測值為1.61%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.14%，依據過去基本工資審議委員會，在討論基本工資調幅時，會考量「CPI調幅足額反映，經濟成長率則勞資共享」，依此原則計算，明年基本工資調幅約為2.945%、將近3%。

最近傳出，蔡政府考量通膨對邊際勞工衝擊更大，盼藉由內需產業景氣熱絡時，拉抬服務業薪資水準，改善低薪，且行政院也核定軍公教明年調薪4%，基本工資幾可確定將連8漲，且預計超越3%、上看3.5%。

▲蔡政府上任後，基本工資已連續7年調漲，若扣除2021年因疫情關係，基本工資僅微調0.84%，明年即使調升至3.5%，也是蔡英文任內調幅最少的一次。（圖／NOWnews社群中心提供）
▲蔡政府上任後，基本工資已連續7年調漲，若扣除2021年因疫情關係，基本工資僅微調0.84%，明年即使調升至3.5%，也是蔡英文任內調幅最少的一次。（圖／NOWnews社群中心提供）
細數蔡英文總統上任、2016年5月20日以來，政府已連續7年調漲基本工資，月薪由上任前的2萬8元，調升至2萬6400元，總調幅約31.9%；時薪則由120元調升到至176元，總調幅約46.7%。

據勞動部資料顯示，近7年調漲狀況如下：

  • 2017年1月1日起：月薪由20,008元調至21,009元，調升1,001元（5%）；時薪由126元調至133元，調升7元（5%）。
  • 2018年1月1日起：月薪調至22,000元，調升991元(4.72%）；時薪調至140元（4.72%）。
  • 2019年1月1日起：月薪調至23,100元，調升1,100元（5%）；時薪調至150元（7.14%）。
  • 2020年1月1日起：月薪調整至23,800元，調升700元（3.03%）；時薪調至158元（5.33%）。
  • 2021年1月1日起：月薪調整至24,000元，調升200元（0.84%)；時薪調至160元（0.84%）。
  • 2022年1月1日起：月薪調整至25,250元，調升1,250元（5.21%)；時薪調至168元（5.21%）。
  • 2023年1月1日起：月薪調整至26,400元，調升1,150元（4.56%)；時薪調至176元（4.56%）。
現行基本工資為每月2萬6400元、每小時為176元，若以調升3.5%來計算，月薪調升將924元，來到2萬7324元；時薪則調升6元，來到182元。

從過去調幅狀況可知，除了2021年因疫情關係，基本工資僅微調0.84%外，其餘調幅皆超過4.5%，若明年只調升3%至3.5%，會是蔡英文任內調幅次低的一次。

對於明年調幅狀況，勞資雙方仍有歧異，商總理事長許舒博認為，漲幅在3%以內，產業界應該還可以接受；三三會理事長林伯豐表示，台灣今年經濟成長率恐怕不及2%，基本工資漲幅超過2%就不合理。

勞方部分，全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉說，軍公教起薪比邊際勞工多，調幅卻較高，非常不公平，認為明年基本工資調幅至少要比照軍公教調薪4%；工鬥團體則喊出，月薪至少要2萬8000元以上，調幅約6%。

基本工資審議8日登場！明年調幅上看3.5%　月薪破27K、時薪182元

基本工資有望連8漲！明年調幅上看3.5%　勞團：不夠有感、至少4%

基本工資調幅上看3.5%！工鬥喊不足：低薪問題應解決

基本工資有望調漲好羨慕！7成5上班族薪資停滯　2成5平均加薪2K

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞