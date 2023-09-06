爸爸不給問！女兒第一個不服 中市議會首見跨黨派議員齊抗議
台中市議會今進行總決算的審核報告，當台中市審計處長吳錦祥報告完畢，議長張清照便宣佈散會，新科市議員吳佩芸大喊「我們有問題要問」、「不能拒絕備詢」，多位藍綠新生代議員也站出來聲援，批評議會自我限縮。特別的是，吳錦祥是吳佩芸的父親，議會不僅首度出現三黨議員齊聲抗議的畫面，女兒當眾不滿父親不給問也是首樁。
記者顏幸如／台中報導
台中市議會臨時會今（6）日起開議，首日安排台中市審計處長吳錦祥率員報告，由於議會唯一的時力議員吳佩芸是吳錦祥的女兒，吳佩芸平常即戰力十足，眾人原以為將出現女兒質詢老爸的畫面，怎料吳錦祥甫報告完畢，議長張清照就宣佈「今天的會議到此結束，散會」，引起眾人錯愕。
此時吳佩芸第一個出聲抗議，她拿著原本要質詢的手板大喊「我們有問題要問」、「不能就這樣拒絕備詢」，同屬新生代的國民黨議員楊大鋐也大喊「裡面錯誤那麼多，今天不問就來不及了」，但官員們照樣起身離席。兩人見多位民進黨議員已站在第一排質詢桌喊口號受訪，連忙靠過去聲援，議會首度出現三黨議員齊聲抗議的畫面。
台中市祕書長彭乾銘事後表示，並非不讓議員發問，6日議程是審計處長報告，報告完畢後交付各委員會審查；14日第三次大會已安排「審計處報告審議」，屆時可讓議員暢所欲言。
楊大鋐對議長張清照的裁示「深感遺憾」，他指出去年度總決算多處疑違反預算法規定，例如區段徵收基金不動產收入僅列600.9萬，應收帳款卻106.46億，差額達106.4億；中捷公司不曾編列房屋租金預算，但年年有決算。他要求審計處與市府進一步說明並補正才付委，否則讓委員會審查錯誤資料，有何意義？
吳佩芸說，以往審計處長報告後，由議員針對審核報告內容詢問，儘管議長表示若對審核報告有問題，可在14日詢問，但與議事規定及議會開會慣例不同。民進黨議員陳淑華、陳雅惠、陳俞融、謝家宜、張芬郁等人也表示，依議會過去慣例，議員都可提問，這次議長卻不給問，令人錯愕與不解，希望議會不要自廢武功，自我矮化。