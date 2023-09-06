陳其邁越洋致電饒慶鈴 高市府跨局處動員協助台東救災
海葵颱風強風暴雨肆虐台東地區，對台東縣造成衝擊，災後復原需要大量人力、機具。正值陪同總統蔡英文至非洲友邦國是訪問期間的高雄市長陳其邁基於縣市合作互助精神，於今(6)日致電台東縣長饒慶鈴表達關懷以及全力支援台東所需各項資源立場，盼共同維護民眾生命財產安全。饒慶鈴也對陳其邁在國外出訪仍費心支援表示謝意。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁指派市府副秘書長王啟川、環保局局長張瑞琿擔任窗口對接，如台東有任何需協助事宜必大力協助；並由環保局長張瑞琿率隊前往台東。高雄市環保局及工務局下午15:00在羅達生副市長整隊下於市府集合出發，緊急調派20輛抓斗車、20輛運土卡車，共40輛機具、約100人力前往台東馳援，協助台東全面展開災後環境復原工作。
副市長羅達生說，此次台東災後支援復原，為了能在最短時間內協助完成緊急性搶救任務，高雄市今(6)日接獲訊息，在有限機具、人力下，隨即以最快速度盡力調度可動員資源，提供較台東原先所開需求更多的協助，下午3時完成整備集結，盡力投入台東縣救災支援，希望能協助台東儘早復原。
張瑞琿表示，這次海葵颱風滯留時期風強雨大，在高雄造成部分市區道路積淹水、路樹斷枝傾倒，市府已動員先行移置傾倒路樹與障礙雜物，確保市民有安全、暢通用路環境。環境復原作業順遂，零星待復原狀況持續進行並加速當中。