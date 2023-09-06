遭侯柯邊緣化？郭台銘「外送員下雨還跟我合照」：主流民意最重要
鴻海創辦人郭台銘今（6）日和妻子曾馨瑩走訪文青聖地「赤峰街」，除了到獨立書店參觀外，也主動掏腰包買了幾本書。對於媒體詢問，外界認為郭宣布參選後，遭國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲兩人「邊緣化」，會不會覺得委屈？郭台銘則說，自己遇到很多年輕人都主動請益，直呼「我覺得主流民意才是最重要的」。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘和妻子走訪文青聖地「赤峰街」，雖然因為雨勢過大，原本預計下午3時55分要參觀書店奎府聚，卻延遲到下午4時18分才抵達，會後接受媒體聯訪時，有媒體詢問，針對昨天侯友宜提出老人健保補助政見，就連賴清德也提出「0到6歲一起養2.0」，跟自己政見會不會太相似。
郭台銘認為，只要是對人民好的，尤其是對最基層老百姓，我們都應該提出好的政策，好的政策必須要能夠落實、執行，像自己四年前提出0至6歲國家養，在鴻海就有落實。至於媒體追問參考好的政策要不要要註明出處？郭直呼「不需要」，他認為，AI的好處就是集思廣益。
對於今天國民黨中常委范成連因為遭黨紀處分，中午特地到黨中央找國民黨主席朱立倫求情，卻吃閉門羹，郭台銘則簡單回應，兩人同台單純是客家文化饗宴，參加義民廟活動，他是被請來，我也是被請來，「我臉書都已經說過」。
對於是否遭侯友宜、柯文哲兩人「邊緣化」，會不會覺得委屈？郭台銘則反問媒體，「你們剛剛有沒有看到，Uber eat外送員下大雨還要跟我拍照」，郭台銘直呼，這是民意，昨天他到寧夏夜市，還把很多年輕人、首投族聯絡方式記下來，打算回去要請益他們該怎麼做才是對他們有益，「我覺得主流民意才是最重要的」。