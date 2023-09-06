媒體議價第3輪對話Meta場結束！與媒體達成共識：打擊不實訊息

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今天會議，由Meta共4名代表，與我國新聞產業就數位共榮方案之推動展開對話，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等共推派7名代表與會。
會議由數位部政務次長李懷仁、文化部政務次長李靜慧與通傳會委員林麗雲共同主持，公平交易委員會及國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。
會中新聞產業代表與數位平台代表共識有2點，首先，雙方理解台灣數位內容生態系的在地獨特性，在網路開放性原則上，共同推動台灣數位內容生態系多元與創新發展。
其次，雙方皆認同且支持訊息信賴度的重要性，肯定Meta共同打擊不實訊息、智慧財產權侵害、假冒詐騙等問題。積極討論處理成效與強化訊息信賴度。
另外，新聞產業公會提出3點共同主張，請Meta重視新聞媒體的品牌與品質，願意在這基礎上，找出共榮共好的方案，請讓新聞媒體夥伴的品牌、品質也可以變現；儘快建立「受信任夥伴機制」；呼籲行政、立法部門承擔責任，加速完成立法。
Meta提出3點說明，Meta作為一家企業，努力將其時間與資源投入於大家最重視的服務與產品上，Meta在台灣將會與數位發展部與數位內容生態系繼續交流。
鑑於詐騙不僅限於網路平台，已深入各大產業與通路，Meta已與金融監督管理委員會、內政部警政署刑事警察局等各界夥伴建立「消費者政策檢舉管道」，快速檢視或下架潛在的詐騙內容或冒名帳號，Meta將繼續優化此流程，有效減少詐騙內容。
Meta自2019年起在台長期推動「數位公民教育計畫」，協助全民提升數位素養，強化全民資安防禦力。Meta將繼續與台灣各界夥伴展開更多宣傳與教育，透過面對面培訓、網路課程與實體教材推廣、互動問答方式，提升民眾防詐意識。盼能阻止及預防更多潛在的詐騙受害案件。
數位部表示，將在現有之基礎上，進一步與文化部、通傳會及公平會等，進行更緊密之合作，以協助我國新聞媒體之數位轉型與永續營運。