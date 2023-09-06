情緒暴躁不等於叛逆期！小心憂鬱情緒作祟　精神醫揭重要警訊

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然而，李正達指出，兒童、青少年族群在情緒表達精確度上不及成人，也因此比較難準確的傳遞自己實際的內心感受，在發生憂鬱症狀時，也常常是以「不典型」的方式呈現，比如情緒易怒、反應激烈、生氣抓狂，同時也可能出現行為偏差，如物質濫用、逃家逃學，或產生激躁衝動行為。
年輕族群更常因為憂鬱情緒產生「憂鬱身體化」的情況。李正達說，兒童、青少年的憂鬱身體化症狀多在憂鬱發生早期就會出現，如頭痛、胃痛、全身不適等，共病樣貌也相當多樣，如焦慮症、身體型疾患、物質成癮、行為規範障礙症、注意力不足過動症等。
李正達指出，這一系列憂鬱特質與青少年腦部特性有關，成年人與年輕族群對於負面情緒的處理機制類似，情緒感知與枕葉、顳葉、杏仁核相關，情緒評估與前扣帶迴、胰島有關，情緒控制則與前額葉相關，但年輕族群的顳葉、枕葉反應會更加激烈，可能因此產生更強的情緒反應。
此外，年輕族群在負面情緒下，紋狀體也會出現活躍的信號。李正達指出，此一區域主管動作行為、 負向結果預期、酬償等，可能是青少年憂鬱情緒下出現偏差行為的成因。
對於兒童、青少年憂鬱，李正達說，尤其憂鬱症，若沒得到妥善處理，恐出現慢性化、頑固、發展為雙極情感疾患的情況，早期危險因子如霸凌、家庭失和，或是早期表現如身體不舒服、常請病假等，都是家長、身邊人可以注意防範的，如果及早發現、予以正當治療，就有機會阻止疾病變成大病。
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