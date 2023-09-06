政府攜手企業、全民共創廉結新篇章　企業誠信座談登場

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財政部政風處副處長李伯章指出，誠信經營攸關國家競爭力的展現，所以政府倡議反貪腐，在公部門的治理領域上，做了很多廉政法規的規範，例如公務員執行業務時，必須遵照「公務員廉政倫理規範」；而金管會也針對私部門的上市櫃公司，發布「上市上櫃公司誠信經營守則」，提供企業遵循辦理，希望能對企業帶來幫助。
擔任座談會講者的KPMG安侯企業管理公司執行副總經理朱成光則以「誠信治理實踐與風險洞悉」為題，從中國雅芳、德意志銀行的國際案例，談及企業發生誠信危機時，如何做控管風險，並且也介紹「ISO 37001反賄賂管理系統」。
財政部北區國稅局補充表示，因應112年《菸酒稅法及菸害防制法》修法，除了結合菸品健康福利捐經費，於會場設置「菸品健康福利捐宣導專區」，說明菸品課稅項目、應徵稅額及宣導全民反私菸、檢舉私劣菸酒等相關訊息外，更邀請財政部所屬賦稅署政風室及國庫署政風室設置「財政部」宣導展區，擴大宣傳該部為企業提供的簡政便民服務措施。
這場座談不僅介紹稅務法令與財政部的「企業服務廉政平臺」，還分享企業關鍵誠信的趨勢與經營策略，以及交流標竿企業的實戰心法。財政部北區國稅局希望透過這場座談，能進一步連結政府廉政法令、企業誠信經營，以及全民遵循參與的三方關鍵，共創國家的永續發展。
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