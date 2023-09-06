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政府攜手企業、全民共創廉結新篇章　企業誠信座談登場

▲「廉結新篇章：創稅共好、永續同行」企業誠信座談會登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲「廉結新篇章：創稅共好、永續同行」企業誠信座談會登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／綜合報導

「廉結新篇章：創稅共好、永續同行」企業誠信座談今（6）日登場，由財政部北區國稅局主辦，從企業誠信經營的議題出發，邀請政府代表、專家學者，對與會的企業ESG代表及稅務中介業者分享最新趨勢、管理機制，並且透過「世界咖啡館」的共學方式，凝聚公私部門的廉潔共識。

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▲參與貴賓於「廉結新篇章：創稅共好、永續同行」企業誠信座談會上共同合影。（圖／財政部北區國稅局提供）
▲參與貴賓於「廉結新篇章：創稅共好、永續同行」企業誠信座談會上共同合影。（圖／記者陳美嘉翻攝）
財政部北區國稅局局長李怡慧致詞時表示，好的稅收來自於企業誠實納稅，才能帶動國家的建設、經濟得以發展，因此企業走在永續經營的道路上，必須重視「誠信、廉潔、透明、負責」的理念，並在此理念之下，才能規劃、推動有效的誠信控管機制。她強調「誠信經營不是虛無飄渺的口號，可以成為企業興利除弊的武器。」

財政部政風處副處長李伯章指出，誠信經營攸關國家競爭力的展現，所以政府倡議反貪腐，在公部門的治理領域上，做了很多廉政法規的規範，例如公務員執行業務時，必須遵照「公務員廉政倫理規範」；而金管會也針對私部門的上市櫃公司，發布「上市上櫃公司誠信經營守則」，提供企業遵循辦理，希望能對企業帶來幫助。

▲財政部北區國稅局局長李怡慧於企業誠信座談上致詞。（圖／財政部北區國稅局提供）
▲財政部北區國稅局局長李怡慧於企業誠信座談上致詞。（圖／記者陳美嘉翻攝）
擔任座談會講者的KPMG安侯企業管理公司執行副總經理朱成光則以「誠信治理實踐與風險洞悉」為題，從中國雅芳、德意志銀行的國際案例，談及企業發生誠信危機時，如何做控管風險，並且也介紹「ISO 37001反賄賂管理系統」。

財政部北區國稅局補充表示，因應112年《菸酒稅法及菸害防制法》修法，除了結合菸品健康福利捐經費，於會場設置「菸品健康福利捐宣導專區」，說明菸品課稅項目、應徵稅額及宣導全民反私菸、檢舉私劣菸酒等相關訊息外，更邀請財政部所屬賦稅署政風室及國庫署政風室設置「財政部」宣導展區，擴大宣傳該部為企業提供的簡政便民服務措施。

這場座談不僅介紹稅務法令與財政部的「企業服務廉政平臺」，還分享企業關鍵誠信的趨勢與經營策略，以及交流標竿企業的實戰心法。財政部北區國稅局希望透過這場座談，能進一步連結政府廉政法令、企業誠信經營，以及全民遵循參與的三方關鍵，共創國家的永續發展。

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