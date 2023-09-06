《戀人》最強女配李清娥出場！南宮珉「四角虐戀」大混戰
韓劇《戀人》最新劇情中，氣質女神李清娥登場演出，這是她繼《日與夜》、《千元律師》後，第3度與男主角南宮珉合作，她這次在《戀人》中飾演戴著藍色蒙面巾、身份成謎的俘虜獵人，與南宮珉因爭搶俘虜而正面交鋒，在最後一幕中，南宮珉故意害李清娥從馬上墜落，下一秒又飛奔上前救下對方，並撲倒在地，兩人近距離四目相交，替彼此未來關係埋下伏筆。由於李清娥以新角色登場，再加上女主角安恩真身旁有未婚夫，四角關係如何發展，將會是下一季劇情重點。
記者羅凌筠／綜合報導
《戀人》劇情描述在朝鮮時代一名對婚姻與戀愛不抱任何期望的神祕男子「李張灦」（南宮珉飾），某天遇見了對愛情充滿憧憬的戀愛腦女子「柳吉彩」（安恩真飾），意外擦出愛情火花。該劇開播以來收視節節高升，南韓全國收視一路突破10%，第1季最後一集更衝新高至12.2%，穩居同時段第一，創下收視佳績。在第1季劇情尾聲中，身陷他國的南宮珉終於返回家鄉，與安恩真久別重逢，但命運弄人，安恩真竟已是即將成婚的待嫁準新娘，南宮珉為求對方回心轉意，深情告白：「我會成為你的人，我的身體是你的，我的心也是你的。」虐心戀情逼哭眾人。
劇中，安恩真因誤以為南宮珉在他國身亡，傷心不已，在朝鮮武官具遠武（池承炫飾）悉心照料全家人，以及不間斷的溫柔追求下，答應與他成婚。不料在兩人即將成婚前幾日，南宮珉卻返鄉歸來，出現在安恩真面前，讓她震驚且內心動搖，南宮珉不願放棄她，霸氣撂話：「我已經不在乎了，不管妳是心有所屬還是訂婚之人，我都要擁有妳。」並邀她一起私奔遠走高飛，但安恩真在萬般糾結後，仍選擇留在家中，兩人戀情再度面臨分別考驗。《戀人》由HamiVideo平台播出，第1季已在Hami Video全劇上架，第2季也即將於10月開播。