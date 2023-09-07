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巷仔內／曾為「危險都市」　池袋發展「宅經濟」弘揚「乙女文化」

▲池袋與秋葉原被譽為是「御宅勝地」，其中池袋吸引著年輕女性前往，持續進行再開發並蓬勃發展。（圖／美聯社／達志影像）
▲池袋與秋葉原被譽為是「御宅勝地」，其中池袋吸引著年輕女性前往，持續進行再開發並蓬勃發展。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／特稿

說到日本的動漫聖地，大部分的人都會先想到東京秋葉原，不過同樣引領著日本次文化的還有位於東京豐島區的池袋。池袋以及秋葉原被譽為是「御宅聖地（オタクの聖地）」，但在新冠肺炎疫情衝擊以及電商普及之下，秋葉原的的店舖接連撤出或是縮小規模，而池袋則是吸引著年輕女性前往，持續進行再開發並蓬勃發展。

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如果説秋葉原是宅男的聖地，那麼池袋就是宅女的聖地。池袋的御宅族文化肇始於一條被稱為「少女之路（乙女ロード）」，在東池袋這條長達200米左右的街道上，匯集了各種動漫相關的店鋪，儘管只是群樓中普通的一角，可實際上這之中滿是動漫相關的商品與服務。

在過去，池袋並不是像中野或秋葉原這樣同為動漫商品相關的區域，但在2005年伴隨著動漫周邊銷售店鋪的安利美特（アニメイト，Animate）本店的重新裝修，後續包括漫畫小說及二手週邊連鎖店K-BOOKS以及二手漫畫、同人誌專賣店MANDARAKE（まんだらけ）都在這裡設有分店，許多動漫宅也逐漸開始在這邊聚集。

而池袋與其他動漫街不同，主要客群為90年代中期到2010年出生的「Z世代」女性，因此可以看到大量描繪男性之間戀愛的BL（Boy’s Love）作品和2.5次元演員（男性聲優和動漫原作的配音演員）等相關產品。不過近年來，池袋的少女之路也開始出現變化，販售商品不再局限於BL，多出了許多以女性向為主的戀愛遊戲商品、男子偶像團體和Cosplay的周邊道具專門店。

▲在成為池袋的御宅族文化發祥地的「少女之路」上，至今仍林立著很多家動漫專營店。（圖／翻攝自日經中文網）
▲在成為池袋的御宅族文化發祥地的「少女之路」上，至今仍林立著很多家動漫專營店。（圖／翻攝自日經中文網）
御宅天堂變調？治安問題、人口外流困擾池袋

但一直以來，池袋給外界的印象大多都是治安差、髒亂、危險的地區，百人鬥毆、幫派集結等事件時有所聞，過去池袋西口公園甚至還被稱為「搭訕公園」。據2020年一項統計顯示，池袋所處的豊島區是東京都23區裡頭，治安第二差，第一名則是同為年輕人聚集的澀谷區。

在2000年播出的知名日劇《池袋西口公園》也不乏出現暴力、幫派鬥爭、非法移民等情節，加深外界對於池袋治安差的印象。不過《池袋西口公園》編劇宮藤官九郎曾在受訪時表示，其實池袋站的西口公園地痞流氓和小混混很少，但因為拍了《池袋西口公園》之後，幫派少年都跑去那邊，「結果區公所跑來跟我抗議，說治安這麼差都是我害的。」

除了治安問題外，出生率下滑、人口外流也成為豐島區不得不解決的問題。雖然同與新宿、澀谷代表著東京的繁華街道，但豐島區人口數一直處於緩慢增長的趨勢。

2014年，民間研究機構「日本創成會議」的報告中，豐島區被列為東京23個區唯一一個「有可能消失的城市」。該報告指出，至到2040年的30年間，日本20至39歲的女性人口預計將減少一半。若是地方政府沒有採取有效措施，人口急劇減少的問題不可避免，豐島區年輕女性人口將從2010年的5萬136人，到2040年，腰斬至2萬4666人。

以「適合女性生活」為目標　擺脫「消失城市」危機

自那之後，豐島區以建設「適於女性生活」的街道為明確目標，致力於打造讓女性感到放鬆的空間，像是增設女性公共洗手間，還建設了多處設有露天咖啡館的公園，竭盡所能建設一個安全、安心的生活環境，大力支持並充實育兒政策，努力讓豐島區成為年輕女性或育兒中女性的首選生活地帶。

為了打破之前的負面形象，成為人們生活的「可選擇街道」，豐島區實施全方面的改造，像是將先前因為被茂密的樹木所覆蓋、環境陰暗，導致許多流浪者聚集的「南池袋公園」進行全面更新改建，在公園內多了漂亮的咖啡館和餐館，使得包括年輕女性和育兒家庭在內，許多男女老少也都會聚在公園內休息，同時公園的周邊環境也受到了影響，變得熱鬧起來，使得整個城市街道都在發生很大的變化。

豐島區還更舉起了建設「國際藝術文化都市」的旗幟，透過大規模再開發、建設，讓池袋成為新的文化藝術發源地。其中作為象徵項目的Hareza（ハレザ）池袋於2020年開業，其中設有八個劇院，能夠在此欣賞歌舞伎、寶塚歌劇等表演及電影。

另外在豐島區設下打造國際藝術文化都市計畫後，池袋還預計在10月31日啟用最新複合動畫展示設施「「アニメ東京ステーション（Anime Tokyo Station）」、簡稱「アニメ東京（Anime Tokyo）」，預計未來將會展出畫相關展覽、舉行活動，促進對動畫文化及產業的了解與振興，期望藉由這處設施，集合全世界的動畫粉絲，在這裡與過去和未來的名作相遇，定位成動畫往世界進發的跳板。

安利美特池袋總店也趁著迎向40週年時，藉機進行重新整修，並於今年春季盛大開幕，整整10層都充滿了動畫和漫畫商品、遊戲以及二創商品、有漫畫和動畫周邊的貨架，甚至還有表演活動空間和咖啡廳，用嶄新的面貌來時隔三年重返日本的海外動漫迷。

儘管過去有著「危險都市」的標籤，但如今池袋改頭換面，變成了蓬勃發展的「御宅城」，在極力推廣藝術、文化、動漫下，池袋已轉變為備受日本甚至海外關注的地區。

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