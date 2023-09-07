巷仔內／曾為「危險都市」　池袋發展「宅經濟」弘揚「乙女文化」

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在過去，池袋並不是像中野或秋葉原這樣同為動漫商品相關的區域，但在2005年伴隨著動漫周邊銷售店鋪的安利美特（アニメイト，Animate）本店的重新裝修，後續包括漫畫小說及二手週邊連鎖店K-BOOKS以及二手漫畫、同人誌專賣店MANDARAKE（まんだらけ）都在這裡設有分店，許多動漫宅也逐漸開始在這邊聚集。
而池袋與其他動漫街不同，主要客群為90年代中期到2010年出生的「Z世代」女性，因此可以看到大量描繪男性之間戀愛的BL（Boy’s Love）作品和2.5次元演員（男性聲優和動漫原作的配音演員）等相關產品。不過近年來，池袋的少女之路也開始出現變化，販售商品不再局限於BL，多出了許多以女性向為主的戀愛遊戲商品、男子偶像團體和Cosplay的周邊道具專門店。
御宅天堂變調？治安問題、人口外流困擾池袋
但一直以來，池袋給外界的印象大多都是治安差、髒亂、危險的地區，百人鬥毆、幫派集結等事件時有所聞，過去池袋西口公園甚至還被稱為「搭訕公園」。據2020年一項統計顯示，池袋所處的豊島區是東京都23區裡頭，治安第二差，第一名則是同為年輕人聚集的澀谷區。
在2000年播出的知名日劇《池袋西口公園》也不乏出現暴力、幫派鬥爭、非法移民等情節，加深外界對於池袋治安差的印象。不過《池袋西口公園》編劇宮藤官九郎曾在受訪時表示，其實池袋站的西口公園地痞流氓和小混混很少，但因為拍了《池袋西口公園》之後，幫派少年都跑去那邊，「結果區公所跑來跟我抗議，說治安這麼差都是我害的。」
除了治安問題外，出生率下滑、人口外流也成為豐島區不得不解決的問題。雖然同與新宿、澀谷代表著東京的繁華街道，但豐島區人口數一直處於緩慢增長的趨勢。
2014年，民間研究機構「日本創成會議」的報告中，豐島區被列為東京23個區唯一一個「有可能消失的城市」。該報告指出，至到2040年的30年間，日本20至39歲的女性人口預計將減少一半。若是地方政府沒有採取有效措施，人口急劇減少的問題不可避免，豐島區年輕女性人口將從2010年的5萬136人，到2040年，腰斬至2萬4666人。
以「適合女性生活」為目標 擺脫「消失城市」危機
自那之後，豐島區以建設「適於女性生活」的街道為明確目標，致力於打造讓女性感到放鬆的空間，像是增設女性公共洗手間，還建設了多處設有露天咖啡館的公園，竭盡所能建設一個安全、安心的生活環境，大力支持並充實育兒政策，努力讓豐島區成為年輕女性或育兒中女性的首選生活地帶。
為了打破之前的負面形象，成為人們生活的「可選擇街道」，豐島區實施全方面的改造，像是將先前因為被茂密的樹木所覆蓋、環境陰暗，導致許多流浪者聚集的「南池袋公園」進行全面更新改建，在公園內多了漂亮的咖啡館和餐館，使得包括年輕女性和育兒家庭在內，許多男女老少也都會聚在公園內休息，同時公園的周邊環境也受到了影響，變得熱鬧起來，使得整個城市街道都在發生很大的變化。
豐島區還更舉起了建設「國際藝術文化都市」的旗幟，透過大規模再開發、建設，讓池袋成為新的文化藝術發源地。其中作為象徵項目的Hareza（ハレザ）池袋於2020年開業，其中設有八個劇院，能夠在此欣賞歌舞伎、寶塚歌劇等表演及電影。
另外在豐島區設下打造國際藝術文化都市計畫後，池袋還預計在10月31日啟用最新複合動畫展示設施「「アニメ東京ステーション（Anime Tokyo Station）」、簡稱「アニメ東京（Anime Tokyo）」，預計未來將會展出畫相關展覽、舉行活動，促進對動畫文化及產業的了解與振興，期望藉由這處設施，集合全世界的動畫粉絲，在這裡與過去和未來的名作相遇，定位成動畫往世界進發的跳板。
安利美特池袋總店也趁著迎向40週年時，藉機進行重新整修，並於今年春季盛大開幕，整整10層都充滿了動畫和漫畫商品、遊戲以及二創商品、有漫畫和動畫周邊的貨架，甚至還有表演活動空間和咖啡廳，用嶄新的面貌來時隔三年重返日本的海外動漫迷。