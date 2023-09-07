國民黨明年恐少50萬票！郭正亮揭「致命原因」 台灣早已落後各國
在去年九合一大選的時候，因為還正值新冠肺炎的疫情期，當時因為「確診者」不可投票的制度，外界有議論的聲量，不少在野黨政客也提出「不在籍投票」的制度，但台灣在這塊始終還一直無法落實，隨著2024年總統大選即將到來，這項議題又被重提。前立委郭正亮就表示「現在才要執行已經太慢，國民黨甚至因此就會少了50萬票」！
記者張嘉哲/綜合報導
所謂的「不在籍投票」，根據立法院網站說明，不在籍投票分為通訊投票、代理投票、提前投票、指定投票所投票、移轉投票等方式，是選民在投票日因故無法親往戶籍地投開票所行使投票權，而事先向選務機關申請改以其他地點或方式投票，但目前台灣並沒有完整的「不在籍投票」，僅有相關的選舉罷免法中，針對選務人員設定有「移轉投票」的制度。
前立委郭正亮日前就在政論節目《綠也掀桌》表示「現在建立不在籍投票的制度已經來不及了，國民黨過去提起過分為國內和國外，國內爭議較小可能會通過，但海外的來不及，但其實不在籍投票影響的是海外的部分，這也是國民黨的票越來越少的主因之一」。
郭正亮說「中國大陸就有多少人？有多少長住在中國大陸的人，國民黨會因為這些人，一定超過五十萬票沒回來投票，因為他們現在也懶得回來了，國民黨大概就會因為這樣少了50萬票」一番話又掀起不少議論。
而說到「不在籍投票」，像是日本、韓國、歐洲等國家都早已有此制度，舉例韓國來說，實施海外不在籍的投票，就可以讓總人口數佔比14%的海外選民可以投下神聖的一票，以韓國人口數約5170萬來說，相當於約728萬的公民不需要返國就能行使公民投票權，是非常能夠影響選舉結果的極大關鍵。不過台灣目前仍然尚未建立完整配套措施，什麼時候會開放研擬，外界都等著看。