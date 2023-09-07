柯文哲提65歲健保全額補助 簡舒培轟割稻尾：陳水扁時期就有了
國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲兩人先後公布撿健保相關政見，提出「65歲以上長者健保費」全額補助的政策，然而，柯文哲6日也酸侯，全額補助的政策他在台北市長任內就在做，並哼笑「有人把它當做政見。」而台北市議員簡舒培則批評柯文哲，全額補助是在前任市長陳水扁就施行，柯文哲並不是先行者，「請不要往自己臉上貼金」。
記者邱新博／台北報導
簡舒培表示，柯文哲說當上總統要全額補助65歲以上的長者健保費用，還說台北市因為他財政紀律省下的錢，早已在實施長者健保補助；但事實是台北市65歲以上長者健保全額補助是在陳水扁任內施行，柯文哲並不是先行者，「請不要割稻尾，往自己臉上貼金」！
簡舒培拿出2015年、2020年的兩則報導指出，柯文哲任內曾砍老人健保補助要70歲才能領，導致11萬名民眾權益受損；柯文哲上任市長後，2016年柯文哲將長者健保補助年齡從65歲調高至70歲，一直到2020年才恢復補助65歲至69歲的長輩。
簡舒培說，柯文哲政策搖擺導致1951年至1954年出生的長輩無法在滿65歲時領到健保補助，共有11萬名長輩權益受損，柯文哲更是至今都未向這些長輩道歉，柯文哲怎麼好意思說長者健保補助是他的功勞？