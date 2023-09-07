擬推健保第六類弱勢全額補助 石崇良：將檢視遺漏族群
衛福部長薛瑞元昨（6）宣布，擬針對健保第六類投保對象中65歲以上、低收入、無補助的弱勢族群，提供保費全額負擔，相關方案最快年底出爐、明年上路。對此健保署長石崇良今（7）日出席記者會時表示，目前統計健保第六類、65歲以上族群逾100萬人、7成為獨立投保，會檢視是否有中央、地方政府補助遺漏者，並在未來進一步提供協助。
記者林志怡／台北報導
健保第六類投保對象包括沒有收入、沒有財產，於戶籍地的鄉鎮區公所投保者，石崇良表示，其中65歲以上者計有100萬人以上，沒有依附、個體獨立投保者約7成，落在70萬人左右，部分可能已經受到中央、地方各級政府補助，健保署會進一步檢視其中是否有遺漏者。
至於近期備受討論的「65歲以上全額給付健保」，石崇良說，健保基本精神是量能付費，希望所得高者多負擔一些、把資源用來幫助有需要的民眾，因此目前沒有提供特定年齡以上的優免，還是會從量能付費、照顧弱勢來思考。
此外，石崇良強調，台灣高齡者正在逐年增加，據今年統計，65歲以上族群已佔台灣人口的17%、計有412萬人，往後預期還會逐年增加，高峰大約落在2050年、達到766萬人，考量往後年度高齡族群持續增加，基於資源有限，各項的預算應用需要整體考慮。