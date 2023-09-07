支持長者健保免費 盧秀燕為非六都發聲：教200萬老人情何以堪？
國民黨總統參選人侯友宜前天推出「排富後全額補助65歲以上長者健保費」的政見，台中市長盧秀燕今力挺，並指出六都皆已實施，反而是非六都16縣市財政困難無法負擔，壓力因此轉嫁到老人家和子女身上，作法全國不一致，「要弱勢縣市老人子女情何以堪？」
記者顏幸如／台中報導
國民黨台中市議員劉士州今（7）日質詢時，針對侯友宜前天推出「排富後全額補助65歲以上長者健保費」政見，要求盧秀燕發表看法。盧秀燕表示，65歲以上老人健保排富免費，是自己5年前參選的重要政見，實施以來台中市約有近40萬人享有此福利，佔總人口14%、15%左右，減少每位長者一年約一萬元負擔。
盧秀燕說，有些老人沒收入、繳不起健保，壓力就落在子女身上，因此老人免健保費不僅是免除長輩負擔，也是減輕年輕人負擔，目前6都初估200萬人受惠，相當受到好評。
盧秀燕說，非六都的16縣市財政較困難，幾乎都無法實施，全國另外200萬老人眼睜睜看著六都長輩和年輕人享有補助，叫他們情何以堪？她主張不管誰當總統，為政者應該將心比心、全國標準一致，否則只是製造另一種不公平。
盧秀燕話鋒一轉，強調自己平時不回應選舉話題，「但這是重要的民生議題」，她指出六都實行老人健保補助，財政負擔也很大，相較之下中央有錢太多，未來應全國一致由中央負擔。