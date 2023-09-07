留住人才！教育部拋5年52億　留用21萬國際生在台就業

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教育部說明，本計畫具體推動有三策略，首先為籌組大學聯盟及設立海外基地，本計畫籌組國家重點領域國際合作聯盟及國際產學教育合作聯盟，將於「歐美國家」與「新南向國家」設置海外基地，該基地將提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生的功能。其中華語先修課程，將有助於國際生來台就讀學位之前，先修習華語課程，並具備有華語基礎後再來台就讀。
另國際合作將結合企業能量，共同推動師生交換、產學合作有關的共同研究計畫與華語教育等，以促進國際優秀人才的交流循環；新型專班則是由國內大學（一般大學及技專校院均可參與）與企業共同赴海外招收國際生，招生對象不限於海外基地所處國家。本計畫預計明年將成立7個海外基地，以越南、印尼與菲律賓等新南向國家優先設置，至2028年預計共成立10個海外基地。
第二個策略為新型專班提供產學獎助金及生活實習津貼提高招生誘因，教育部說明，大學與技專校院開設新型專班，可以開辦學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班，並以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並由學校與企業共同規劃客製化課程設計；新型專班學生將獲國發基金提供最多2年「產學獎助金」與企業提供「生活實習津貼」，並需於畢業後至少留台工作2年，滿足企業的人才需求。
最後的策略則是強化國際生輔導與連結國內就業，教育部表示，為提高現有國際生畢業後的留台就業比率，該計畫將強化大學對國際生的職涯諮詢及就業輔導機制，並有專責人員協助系所照顧國際生。計畫將分4年逐步補助大學配置國際生專責輔導人員、與企業共同規劃課程（含實習）、建立學習與就業SOP、落實留台就業追蹤等，並即時蒐集並評估各校輔導國際生的困難或建議，即時反映政府相關部會予以改善。
教育部指出，本計畫已經行政院核定，並將於明年度正式開始實施，教育部也將籌組跨部會平台，協調相關部會資源，包含國發會、國科會、經濟部、外交部、僑務委員會等共同支持，以強化海外基地的功能與任務；並透過簡化居留和永居的鬆綁措施，達到吸引優秀國際學生來台就學與留台就業計畫目標。