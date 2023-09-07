黃瀞瑩掛保證柯文哲一定選到底：行程都排滿滿絕對沒有問題
鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，引來在野整合的呼聲，其中出現不少在野組合如「侯柯配」、「柯郭配」或是「柯郭配」等，但柯文哲競辦多次重申柯文哲會選到底。民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（7）日在《NOWnews今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》中表示，目前從民調或從各方面來看，民眾黨的支持者對於柯選到底有非常大的期待，「攤開節目都排滿滿，選到底是沒有問題。」
記者邱新博／台北報導
在野整合的話題持續延燒，在《鄉民大學問》中也持續討論在野整合的話題。主持人郭子乾問黃瀞瑩，希望柯文哲與國民黨合作還是選到底，黃瀞瑩認為，應該要選到底，因為有民調顯示民眾黨的支持者對於柯文哲選總統到底的支持度非常高，而自己也跑了很多選哲之友會，在現場感受到支持的情緒跟反饋，是非常希望柯文哲能夠帶領民眾黨從接下來不分區名單到總統選舉一路走到底。
黃瀞瑩說，所以有很多人詢問她柯文哲到底會不會選到底？黃瀞瑩說，其實很簡單，「把行事曆攤開來就知道，行程安排滿滿，選到底絕對沒有問題。」
談到民眾黨的未來方向，黃瀞瑩也說，在明年總統大選結束後，民眾黨到底要變成什麼存在，需要所有黨公職與柯文哲去思考的，要成為藍綠中的第三條路，還是成為附和別人的小黨，將會試之後的重點。