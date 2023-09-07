海陸中尉陳屍榕樹下！母向國防部長下跪哭求「真相」 邱國正致歉
日前一名海軍陸戰隊99旅子儀營區的23歲鄭姓中尉，被發現陳屍在營區宿舍後方榕樹，家屬頻頻質疑兒子死因不單純，國防部長邱國正昨天南下了解情況，巧好遇到鄭姓中尉父母回到營區招魂時，鄭母向邱國正下跪，哭著要求「真相」，而邱國正當面向家屬道歉，也給予承諾「一定會把事情釐清，給家長交代。」
記者孫唯容／綜合報導
5日清晨高雄林園海軍陸戰隊99旅子儀營區，一名鄭姓中尉排長，遭人發現陳屍在兵舍後方的榕樹下，軍方見狀立即前救人，不過該鄭姓排長已無生命跡象，家屬懷疑死因不單純。
邱國正昨天當面主動向家屬表達慰問，並代表國防部向家屬致歉，鄭母當場下跪向邱國正求真相，她淚訴「我這麼乖的兒子，把他交給我們國家，如果戰死就算了，但今天是我們被國家逼的，一定要幫他討回公道。」邱國正則當場承諾，一定會給各位一個答案，把這件事情釐清，該要懲處，該法辦的絕對不手軟。
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