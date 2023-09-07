簡舒培批柯文哲提健保補助割稻尾 黃瀞瑩：證明民進黨也認同
民眾黨總統參選人柯文哲提出全額補助65歲以上長者健保費，民進黨台北市議員簡舒培批評，該政策早在前市長陳水扁時期就已經實行，轟柯文哲是在「割稻尾」。民眾黨台北市議會黨團總召黃瀞瑩今上《NOWnews今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》前接受媒體訪問表示，柯的政策應該是在109年10月拍板施行，不曉得簡舒培的用意為何，而這也代表民進黨也認同這樣的政策，但總統府過去7年卻都在睡。
記者邱新博／台北報導
對於柯文哲提出健保相關補助政策，簡舒培於臉書批評，柯文哲說當上總統要全額補助65歲以上的長者健保費用，還說台北市因為他財政紀律省下的錢，早已在實施長者健保補助；但事實是台北市65歲以上長者健保全額補助是在陳水扁任內施行，柯文哲並不是先行者，「請不要割稻尾，往自己臉上貼金」！
對此，黃瀞瑩說，這個政策是在柯文哲市長任內，於109年10月1日開始施行，確實是在市長任內提出補助政策；主要希望背後的行政流程可以簡化；而背後後台是由社會局與健保數勾稽，所以民眾一般不會先拿到一筆健保費，再拿去繳錢，而是由台北市政府直接去付給健保數，65歲以上的老人家應該都是可以受惠。
黃瀞瑩表示，不曉得簡舒培的用意為何，不過她的這番言論也可以證明民進黨也認同這個政策是可行的，那為何好的政策過去8年總統府都沒有醒來過？而是在總統候選人提出政見後才實行，這是大家想要問民進黨的。