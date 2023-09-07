告發陳吉仲圖利！國民黨團赴監察院 籲調查農業部違法失職事項
農業部長陳吉仲昨召開記者會，針對超思進口巴西雞蛋過程釋疑，公布和超思付款方式的合約內容，不過，在野陣營仍認為其中有圖利之嫌，對此，國民黨團今（7）日上午前往監察院，提出陳吉仲違法失職相關事證，告發陳吉仲圖利，國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇呼籲，監察院應該本於職權，對陳吉仲進行調查、彈劾、懲處。
記者林怡昕／台北報導
王鴻薇表示，昨日陳吉仲親自召開記者會，意圖為巴西雞蛋採購案滅火，「但是他的說詞與公布的合約，根本就是提油澆火，疑點越來越多」。王鴻薇認為，陳吉仲甚至涉及說謊，包括整個開放進口在2月24日就已經公告讓業者知道，根據當時農委會內部公文，當時行文給衛福部稱開放專案進口雞蛋還在「規劃」中，為什麼業者可以提早知道農委會內部規畫方案？王呼籲，監察院本於職權，對陳吉仲進行調查、彈劾、懲處。
國民黨立委林德福表示，外界質疑農業部進口巴西雞蛋的過程，藏有很多貓膩，「陳吉仲已經成為超思代言人」，而且收到報價單就可以代收轉付，那麼，超思根本就不需要本錢就可以做生意，此外，投資報酬率為8%以外，報價是否有含公司利潤？這是國人想要知道的事情，林德福希望，監察院不要看顏色，立即查辦，給國人一個真相。
國民黨立委洪孟楷指出，陳吉仲昨日親上火線召開記者會，不說沒事，越說疑點越多，包括合約內容在內，與實際情況兜不攏，其中物流、金流更是疑點重重，洪質疑，陳吉仲公布專案採購雞蛋合約是在3月1日，超思在3月2日復業，沒有復業的公司，可以跟農委會簽訂3月1日採購合約？這是見鬼了嗎？也難怪外界認為有量身打造的既視感，背後到底有什麼外界看不到的隱藏黑手？
洪孟楷指出，真相只有一個，國民黨團把農業部採購進口雞蛋所有疑點和資料，具名向監察院告發陳吉仲圖利，呼籲監察院動起來，好好調查農業部違法失職事項。