基本工資連8漲明拍板！學者估漲3.1%至3.5%、月薪上看破27K

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主計總處8月18日發布今年經濟成長預測值為1.61%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.14%，依據過去基本工資審議委員會，在討論基本工資調幅時，會考量「CPI調幅足額反映，經濟成長率則勞資共享（乘以1/2）」，依此原則計算，明年基本工資調幅約為2.945%、將近3%，就有傳出明年基本工資有望連8漲，且漲幅可能超過3%、上看3.5%，月薪最高達2萬7324元、時薪達182元。
李健鴻說，主要還是看明天勞資政學的討論，通常勞資雙方意見都會不同，資方勉強可理解要反映CPI調幅，畢竟基層勞工太困苦，也會影響工作效能，但對於經濟成長果實，卻不見得願意分勞工一半，通常資方會認為生產力的提高是因為買了新機器、自動化等，勞工貢獻度小，主要還是勞資雙方的角力。
李健鴻認為，為讓邊際勞工的可支配所得，不被通膨影響，基本工資的調幅至少要能全額反映CPI，依照今年上半年平均數值，增幅不小、將近3%左右，但有鑑於俄烏戰爭尚未結束，可預期未來的物價還會走高，基層勞工生活仍會艱苦，再加上中南部一些以出口為主的傳統產業經濟狀況不好，未來幾個月也沒有好轉跡象，綜合消費者物價指數（CPI）、勞工未來生活狀況、傳產出口狀況不好等3個因素，預估明年基本工資會比3%再高一些，調漲幅度落在3.1%至3.5%左右。
李健鴻說，主要是看產業景氣，若狀況不佳，可能就會調到3.1%、3.2%，若前景有可能轉好，也許可以上看3.4%、3.5%左右。
在服務業、製造業景氣不同情況下，中華民國全國商業總會認為調幅3%是可接受範圍；中華民國全國工業總會則表示漲幅若超過2%不合理。
台經院研究員邱達生說，目前出口型的製造業經濟狀況不理想，接不到外國訂單，很多都放無薪假，但內需型的服務業表現不錯，很多都開出高薪徵才，對於基本工資調幅才會有拉鋸，最後恐怕得看製造業明年是否有復甦跡象。
李健鴻說，製造業大部分都是給月薪，服務業很多都是打工、給時薪，因此就有工業團體希望月薪、時薪的調幅脫鉤，月薪調幅低一些，時薪可以給高一點，但這會有很多後遺症。
李健鴻指出，台灣長期制度來看，基本工資從來沒有依照產業別區分不同調幅，都採全國一致性的調整，若開了先例，那未來不同的產業可能會要求採納不同的調幅，會天下大亂；再者，調幅低的行業，其基層勞工就無法受惠，反而失去政府想要照顧邊際勞工的本意。
邱達生提醒，基本工資調幅的訂定要很小心，若一下子漲太多，可能會像之前的南韓一樣，對經濟產生衝擊，如壓縮企業利潤後，企業會把雇用成本轉嫁到消費者身上，物價也會跟著漲，或是規模較小的企業將減少聘用員工，甚至因為人事成本太高，無法繼續營運，反而造成失業率增加，最後受衝擊的仍是廣大勞工，如何訂出一個合理的調幅，也待勞動部展現居中協調能力。