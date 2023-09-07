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政院駁全額補助長者健保費　「明顯錯誤、並未有此規劃」

▲對於有部分媒體報導指出政府將全額補助65歲以上長者健保費，林子倫表示訊息為明顯錯誤，強調並未有此規劃。（圖／行政院提供）
▲對於有部分媒體報導指出政府將全額補助65歲以上長者健保費，林子倫表示訊息為明顯錯誤，強調並未有此規劃。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

有媒體報導寫道「長者健保免費綠跟進」、「中央急推老人免健保費」，對此行政院今（7）日澄清，有報導稱政府將全額補助65歲以上長者健保費為明顯錯誤，強調並未有此規劃，而是在精進社福照顧的思考之下，盤點第六類投保對象中，未獲現有社福機制補助且收入未達一定門檻之長者的實際狀況，以作未來政策規劃的參考依據。另要求相關部會，未來若再有此議題出現，務必加強溝通說明，讓國人獲得正確且清楚的資訊。

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行政院發言人林子倫表示，針對近期社會各界就政府施政進行建議與討論，院長陳建仁特別指示各部會，在各項政策規劃與考量上都應比社會各界更加周延，並且謹守財政紀律，讓預算作最好的使用。並且若媒體報導有錯誤之處，各部會也應即時澄清更正，於第一時間提供正確的分析與數據予民眾參考。

林子倫說，有關近期社會討論全民健保補助相關議題，部分報導指稱政府將全額補助65歲以上長者健保費即為明顯錯誤，事實上政府並未有此規劃，而是在精進社福照顧的思考之下，盤點第六類投保對象中，未獲現有社福機制補助且收入未達一定門檻之長者的實際狀況，以作未來政策規劃的參考依據。

林子倫指出，各部會也需讓民眾了解，政府在有限的資源下，如何以最好的設計照顧最有需要的人，使政府的預算都作最有效的利用。未來若再有相關議題出現，請各部會務必加強溝通說明，讓國人獲得正確且清楚的資訊。

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