懶人奧運競爭超激烈！躺了20天還未分出勝負 冠軍可拿走34K獎金
蒙特內哥羅（Montenegro）今年舉辦第12屆「懶人大賽」，比賽規定參賽者必須全程躺著，不能起身，也不能坐著或站立，躺最久的人就是最後贏家，可以拿走1000歐元獎金，約新台幣3萬4千元。而今年比賽非常激烈，賽事於7日已經邁入第20天，仍有7個人躺好躺滿，勝負難分。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，去年的冠軍躺了117小時，而隨著今年賽事已經邁入20天，仍在堅持的7位參賽者已經躺了463個小時，遠遠打破了去年的紀錄。
根據賽事規定，參賽者每隔8小時能起床上廁所，一次10分鐘，除此之外，都必須要躺在床上，半坐半躺也不行，會被立即取消資格。但只要躺著，能夠滑手機，也能夠使用筆電。
2021年的懶人冠軍今年再度參賽，他表示剩下的7位參賽者都感覺很好，「沒有健康問題，他們很照顧我們，我們所要做的就是保持躺著」。另位今年第一次參賽的參賽者菲利浦（Filip Knezevic）則說，「時間過得很快」，所有人都很棒，只要有手機和筆電，基本就擁有一切所需要的東西。
賽事主辦人布拉戈耶維奇（Radonja Blagojevic）表示，舉辦懶人大賽是一種諷刺，是要嘲弄外界對蒙特內哥羅人懶散的刻板印象。