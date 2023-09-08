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基本工資今審議！勞團喊低薪是國恥 月薪28K、時薪187元

▲基本工資審議委員會今（8）日上午於勞動部召開，勞團於會前喊話，月薪不應低於28000元，時薪不應低於186元。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.08）
▲基本工資審議委員會今（8）日上午於勞動部召開，勞團於會前喊話，月薪不應低於28000元，時薪不應低於186元。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.08）

記者李琦瑋／台北報導

攸關232萬勞工權益的基本工資審議委員會，今（8）日上午10點於勞動部召開，全國產業總工會、台北市產業總工會、全國金融業工會聯合總會等工會團體共上百位代表，於會前在勞動部前召開記者會，主張基本工資要大幅度調漲，喊出月薪不應低於28000元，時薪不應低於186元，並呼籲總統蔡英文兌現承諾，儘速完成《最低工資法》立法，為最低工資的調整奠定穩定、合理和透明的基礎。

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全國產業總工會理事長江健興表示，通膨持續高漲、物價指數一直上升，但勞工的薪資仍停滯，衝擊勞工生活，根據主計總處公佈最新（8月）物價指數年增率（CPI）還高達2.52%，今年前8月和去年同期相比，必吃的雞蛋與沙拉油漲幅約13%與10%，買個豬肉漲約9%，想吃麵包漲逾6%，請看護照顧長輩漲了近6%。

他說，「印象中胡椒餅一個約35元，但昨天去買卻發現要價60元，漲了將近一倍，但勞工薪資卻沒有增加到一倍」，萬物皆漲但工資不漲，結果是漲價的好處都被企業主、有產者拿走了，坐享獲利提高、資產增值的好處，勞工卻分不到，獨受實質收入減少、東西愈來愈買不起的苦果，而邊際勞工、低薪家庭等日常生活所需必要支出占比愈大，受物價上漲的影響與衝擊愈大。

「這是分配不正義！」江健興痛批，經濟持續成長，但勞工分到的卻愈來愈少，受僱人員報酬占GDP比重降至43.03%，創下史上最低，經濟成長的大餅都被資方分走了，難怪我國貧富差距愈來愈大，續創12年來新高。

他疾呼，「低薪是國恥」，企業應該要把勞工薪資提高，照顧勞工，勞動部也要完成蔡英文的夢想，基本工資達3萬元以上，今天要實現雖然不太可能，至少要能接近3萬，讓未來的總統有機會完成夢想。

日前一則外媒報導，揭露了台灣的低薪地獄，外媒指出，台灣的年輕世代面對的是高昂的生活成本、工資停滯與高房價，「2012年的薪水可以買1097杯珍奶，到2022年的薪水只可以買到853杯珍奶」。
全金聯理事長鍾馥吉說，看不到未來的處境，使年輕世代根本無法成家立業，不敢生育，帶來少 子化、缺工的惡果，台灣的未來也蒙上揮不去的陰霾。

北市產總理事長邱奕淦指出，今年內需服務業因為解封、疫情趨緩，加上全民普發現金等政策，帶動國旅復甦，觀光旅宿相關行業營運狀況已有改善，但現行服務業、剛畢業青年及中高齡再就業人口，為數不少是以基本工資為起薪雇用。

邱奕淦說，基本工資調3.5%，頂多只能抵銷CPI所帶來的衝擊，「若要讓邊際勞工、低薪家庭獲得支持，應至少比照公務人員調薪
4%，若可依據OECD薪資水準（Wage Level）指標，讓232萬台灣受僱員工薪資達到28111元的低薪標準，才有可能提振消費、擴大內需，支撐經濟成長。

另外，全產總表示，要讓基本工資隨經濟成長而持續調漲，不再發生1997年到2007年基本工資11年凍漲的不合理情形，呼籲在立院的最後一個會期儘速完成《最低工資法》立法，透過客觀合理的參採指標，讓最低工資政策更制度化、可預期化，符合社會穩定調整基本工資的期待，實現蔡政府競選時的政治承諾

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