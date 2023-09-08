基本工資今審議！勞團喊低薪是國恥 月薪28K、時薪187元

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他說，「印象中胡椒餅一個約35元，但昨天去買卻發現要價60元，漲了將近一倍，但勞工薪資卻沒有增加到一倍」，萬物皆漲但工資不漲，結果是漲價的好處都被企業主、有產者拿走了，坐享獲利提高、資產增值的好處，勞工卻分不到，獨受實質收入減少、東西愈來愈買不起的苦果，而邊際勞工、低薪家庭等日常生活所需必要支出占比愈大，受物價上漲的影響與衝擊愈大。
「這是分配不正義！」江健興痛批，經濟持續成長，但勞工分到的卻愈來愈少，受僱人員報酬占GDP比重降至43.03%，創下史上最低，經濟成長的大餅都被資方分走了，難怪我國貧富差距愈來愈大，續創12年來新高。
他疾呼，「低薪是國恥」，企業應該要把勞工薪資提高，照顧勞工，勞動部也要完成蔡英文的夢想，基本工資達3萬元以上，今天要實現雖然不太可能，至少要能接近3萬，讓未來的總統有機會完成夢想。
日前一則外媒報導，揭露了台灣的低薪地獄，外媒指出，台灣的年輕世代面對的是高昂的生活成本、工資停滯與高房價，「2012年的薪水可以買1097杯珍奶，到2022年的薪水只可以買到853杯珍奶」。
全金聯理事長鍾馥吉說，看不到未來的處境，使年輕世代根本無法成家立業，不敢生育，帶來少 子化、缺工的惡果，台灣的未來也蒙上揮不去的陰霾。
北市產總理事長邱奕淦指出，今年內需服務業因為解封、疫情趨緩，加上全民普發現金等政策，帶動國旅復甦，觀光旅宿相關行業營運狀況已有改善，但現行服務業、剛畢業青年及中高齡再就業人口，為數不少是以基本工資為起薪雇用。
邱奕淦說，基本工資調3.5%，頂多只能抵銷CPI所帶來的衝擊，「若要讓邊際勞工、低薪家庭獲得支持，應至少比照公務人員調薪
4%，若可依據OECD薪資水準（Wage Level）指標，讓232萬台灣受僱員工薪資達到28111元的低薪標準，才有可能提振消費、擴大內需，支撐經濟成長。
另外，全產總表示，要讓基本工資隨經濟成長而持續調漲，不再發生1997年到2007年基本工資11年凍漲的不合理情形，呼籲在立院的最後一個會期儘速完成《最低工資法》立法，透過客觀合理的參採指標，讓最低工資政策更制度化、可預期化，符合社會穩定調整基本工資的期待，實現蔡政府競選時的政治承諾