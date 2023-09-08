高市特搜隊躋身國際搜救菁英 獲頒國際搜救隊證書及標章
高雄市政府消防局局長王志平率特搜隊隊長蘇裕銘於日前往內政部消防署領授「特種搜救隊國家認證證書」與「識別標章」，高市特搜隊於今年加入國際人道救援輪值，正式成為臺灣國際搜救隊一員。局長王志平表示，面對各種大型災害，高雄隊總是身先士卒從不退怯，此次通過認證得來不易，這項殊榮不僅是高雄隊的成就與驕傲，更是守護人民的使命與責任。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市搜救隊在市長陳其邁及市議會支持下，編列相關經費、採購各項精良裝備、挑選消防重要菁英及搜救犬，並結合各項外部專家(醫師、護理師、獸醫師、土木技師等)，經歷多次自主訓練與36小時不間斷動員演練，於今年5月6日至8日由特搜隊隊長暨災害搶救科科長蘇裕銘帶領特搜隊伍前往內政部消防署竹山訓練中心參加完全比照聯合國國際搜索和救援組織（INSARAG）指南的NAP認證及考核，過程中團隊發揮合作精神不畏艱難，終於順利通過國家特種搜救隊伍中型認證考核。
今年5月通過認證後，高雄市排定於今年9月及10月為國際人道救援輪值月份。這意味著，這2個月一旦國外發生重大災害需要國際支援，高市搜救隊將立即啟動救援任務，召集精銳搜救人員及裝備搭乘專機前赴災區提供支援。搜救隊隊長蘇裕銘特別感謝搜救隊每一位成員之投入與付出，表示能通過認證及這次獲頒此項殊榮係屬整個團隊的共同努力，非任何一己之力可完成。
王志平表示，未來特種搜救隊不僅僅守護國內地區，更可前進國外，發揮人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神，展現「TAIWAN CAN HELP!KAOHSIUNG CAN HELP!」的救災實力，並將不斷充實各類特殊搜救裝備和器材，同時進行多項專業培訓以提升救災能力，持續朝重型搜救隊的目標邁進。