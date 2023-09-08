王鴻薇才砲轟屏東建設！爆收基泰建設30萬政治獻金 搞錯棚大尷尬
大直民宅（7）日晚間因為基泰建設施工，導致連棟的公寓出現傾斜、坍塌的工安意外，目前住戶都已經全數撤離。然而，住戶怒批期間不斷與建商協商，甚至向北市府陳情，但8個月都未獲得回報，選區的國民黨立委王鴻薇更是被爆收基泰建設的政治獻金，引起關注。而在日前，王鴻薇則是召開記者會炮打屏東建案，讓大直住宅事件發生後，不少人開酸「王鴻薇做為大直選區的立委管到屏東去，結果大直住戶早已陳情8個月，請問是不是搞錯棚最佳代表？」
記者張嘉哲/綜合報導
王鴻薇在上月15日召開記者會，公開批評屏東在今年4月招標全台有史以來最貴，要價25億的屏東國際棒球場建案，但財務可行性評估初估要100年才能回本。爆料得標的廠商隆大營建的獨董，竟有菊系新潮流大將陳金德。當時民進黨發言人就出面回應「王鴻薇身為台北市立委卻從不監督台北市政建設，總是以台北觀點歧視南部發展，令人遺憾」。
結果大直民宅（7）日晚間因為基泰建設施工導致公寓傾斜、坍塌，王鴻薇身為選區立委作為備受關注，雖然在臉書表示「要求基泰建設台北市應全面停工」，新北市立委參選人吳崢出面表示，經檢視發現王鴻薇是基泰建設好友，基泰去年10月已爆發非法吸金爭議，去年底市議員選舉，基泰還捐贈王鴻薇20萬元政治獻金，今年年初立委補選，基泰1月4日又加碼捐贈王鴻薇10萬元政治獻金，前後一共收了基泰建設30萬政治獻金。
而民進黨台北市中山、北松山區立委參選人謝佩芬也出面批評「王鴻薇理應是中山區在地的立委頻頻對南部建設指手畫腳，卻連選區民眾的哀嚎都沒聽見，若王鴻薇平常有關心選區、有在走動，怎會不知道這附近的民眾都擔心已久，且工程早已影響到居住安全？ 有空關心屏東停車場有幾台車、前鎮漁港好不好用，怎麼就沒去關心大直居民的安危呢？」
對於收基泰建設政治獻金爭議，王鴻薇則出面回應「一定會確保住戶受到的損害被重視，將要求基泰出來面對住戶說明，不准脫產，也建議市府成立代位求償機制，確立法律責任」她也在臉書發文指出，大直地區基泰建設應全面停工，接下來的善後拆除重建，以及相關賠償必須要求建商付百分之百的責任，絕對不能輕縱。