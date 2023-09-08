總統選舉只剩拆房子跟賣雞蛋 郭倍宏嘆荒腔走板的總統選舉
2024總統大選及立委選舉日漸白熱化，藍綠白各黨陣營互相拆房子、扯蛋，高雄市第六選區立委參選人郭倍宏今（8）日在感慨的說，以往總統選舉主軸都放在國家定位、國家認同上面，今年完全消音滅蹤。他認為，當總統大選的主軸只剩下拆房子跟賣雞蛋，國家大事只有這些事可談，他只能用「荒腔走板的總統選舉」來形容這次選舉。
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏表示，現在的台灣政壇流行互相拆房子，到法院扯蛋跟搗蛋，打開媒體看到的選舉新聞幾乎都是這一類新聞。對於國家建設、政策只有看到加碼喊價，從老人家僱外籍看護免巴氏量表，到健保費免費，大家都在比年輕，看哪個黨年齡降最多，乾脆降至20歲，皆大歡喜，選票統統投給你。
郭倍宏更直言，選舉一到，各家奇門盾甲術通通跑出來，為了搏眼球搶版面，無所不用其極。這次有總統大選，往年的總統選舉慣例，重點只會放在國家定位、國家認同上面，今年完全消音滅蹤。
「也難怪都消音了，執政黨在野黨大家都叫中華民國隊，沒有台灣隊了，哪還需要再談？」郭倍宏認為，加上沒有反送中助威，執政黨巴不得永遠不再想起台灣隊。
先拗過這一段時間，拆房子的，賣雞蛋的，撐過這段垃圾時間等投票日就對了。郭倍宏感嘆，台灣的民主化走到這步田地，江河日下，向下競賽，身為老百姓的我們只有無語問蒼天了！