大直基泰工地制高點恐怖直擊！不只民宅下陷　驚見天坑、道路變形

軍人、老師、記者快來！亮證件「幾歲送幾隻蝦」　哈根達斯吃到飽

▲軍人、老師、記者專屬痛風鍋，本人出示證件「幾歲送幾隻蝦」，另有快閃688元起吃到飽方案，哈根達斯無限量供應、按摩椅坐到爽。（圖／馬辣集團提供）
▲軍人、老師、記者專屬痛風鍋，本人出示證件「幾歲送幾隻蝦」，另有快閃688元起吃到飽方案，哈根達斯無限量供應、按摩椅坐到爽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃韻文／綜合報導

9月節日多，除了9月29日中秋節，同時還有91記者節、93軍人節、928教師節，以浮誇路線聞名的問鼎皇上吉祥宮廷火鍋，4間分店即起至9月底推出職業回饋優惠，只要是「軍人、記者、教師」，出示證件就可享有「幾歲送幾隻白蝦」。同步快閃限定方案，吃到飽最低688元起，其中包括哈根達斯無限量供應，龍袍、鳳袍免費穿戴體驗，還有按摩椅坐到爽。

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問鼎皇上吉祥宮廷火鍋宣布，即日起至9月30日期間限定，只要3位成人以上同行並選擇單點方案、其中有一位是「軍人、教師、記者」，並出示本人相關證件，且用餐當日每人消費滿1000元，就可參加「幾歲送幾隻南美脆甜野生白蝦」活動。需提前至少一日訂位並主動告知參加活動，不分平假日、不限時段。

▲問鼎皇上吉祥宮廷火鍋推出職業優惠，「軍人、教師、記者」亮證件，幾歲就送幾隻南美脆甜野生白蝦。（圖／馬辣集團）
▲問鼎皇上吉祥宮廷火鍋推出職業優惠，「軍人、教師、記者」亮證件，幾歲就送幾隻南美脆甜野生白蝦。（圖／馬辣集團）
除了單點方案有好康，另外每日加碼限量開賣20組「超值吃到飽」，每人收費688元至1788元，可享澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、A級松阪豬、藍鑽蝦、東石巨蛤等海陸食材吃到飽。

而高價位1688元／1788元方案，更有日本A5和牛雪花等世界3大和牛吃到飽，以及北海道生食級大干貝、紅條石斑、阿根廷天使紅蝦等高檔食材無限吃。

平日限定的688元／788元吃到飽方案，提供近63道食材，以及十三香滷味、蔬果、鮮菇、手工丸餃包、主食、飲料等全都無限量供應，湯底可免費升級為花膠干貝老火湯、重慶酸菜魚鍋、宮廷麻辣湯、美人養生湯、胡椒豬肚雞湯、貴妃跳舞牛奶湯。

▲店內有免費兒童遊戲室，以及Tokuyo天王級按摩椅「坐到爽」。（圖／馬辣集團）
▲店內有免費兒童遊戲室，以及Tokuyo天王級按摩椅「坐到爽」。（圖／馬辣集團）
JR東日本大飯店的全日餐廳「鉑麗安Brilliant」，即日起至9月30日也推出「校服趴．開學趣」活動，期間周一至周四午、晚餐時段，以及周五午餐時段，吃到飽原價1480元，若是穿著學校制服並在社群分享，可享特價999元，相當於6.7折。

▲JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳在9月份「異國料理混搭風」的料理包含英式烤牛肉、法式醋溜雞、BBQ肋排、乾燒螃蟹等，還有一系列開胃的酸辣泰式料理。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
▲9月份「異國料理混搭風」推出英式烤牛肉、法式醋溜雞、BBQ肋排、乾燒螃蟹等。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

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