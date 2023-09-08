軍人、老師、記者快來！亮證件「幾歲送幾隻蝦」 哈根達斯吃到飽
9月節日多，除了9月29日中秋節，同時還有91記者節、93軍人節、928教師節，以浮誇路線聞名的問鼎皇上吉祥宮廷火鍋，4間分店即起至9月底推出職業回饋優惠，只要是「軍人、記者、教師」，出示證件就可享有「幾歲送幾隻白蝦」。同步快閃限定方案，吃到飽最低688元起，其中包括哈根達斯無限量供應，龍袍、鳳袍免費穿戴體驗，還有按摩椅坐到爽。
記者黃韻文／綜合報導
問鼎皇上吉祥宮廷火鍋宣布，即日起至9月30日期間限定，只要3位成人以上同行並選擇單點方案、其中有一位是「軍人、教師、記者」，並出示本人相關證件，且用餐當日每人消費滿1000元，就可參加「幾歲送幾隻南美脆甜野生白蝦」活動。需提前至少一日訂位並主動告知參加活動，不分平假日、不限時段。
除了單點方案有好康，另外每日加碼限量開賣20組「超值吃到飽」，每人收費688元至1788元，可享澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、A級松阪豬、藍鑽蝦、東石巨蛤等海陸食材吃到飽。
而高價位1688元／1788元方案，更有日本A5和牛雪花等世界3大和牛吃到飽，以及北海道生食級大干貝、紅條石斑、阿根廷天使紅蝦等高檔食材無限吃。
平日限定的688元／788元吃到飽方案，提供近63道食材，以及十三香滷味、蔬果、鮮菇、手工丸餃包、主食、飲料等全都無限量供應，湯底可免費升級為花膠干貝老火湯、重慶酸菜魚鍋、宮廷麻辣湯、美人養生湯、胡椒豬肚雞湯、貴妃跳舞牛奶湯。
JR東日本大飯店的全日餐廳「鉑麗安Brilliant」，即日起至9月30日也推出「校服趴．開學趣」活動，期間周一至周四午、晚餐時段，以及周五午餐時段，吃到飽原價1480元，若是穿著學校制服並在社群分享，可享特價999元，相當於6.7折。