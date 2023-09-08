施工不慎致民宅下陷　郭倍宏提出警告居民千萬不能入住

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竟然發生如此嚴重的意外，基泰大直建案造成鄰房嚴重沉陷及傾斜，施工單位與都發局八個月來陸續接獲民眾檢舉反映，仍然沒有事先察覺異常並作積極防範，以致造成重大災禍，郭倍宏認為，蔣萬安市府絕對要負最大責任！由此也可以顯見，建築主管單位監管重大工程的標準作業程序，需要訂定更嚴格的技術規範，國人身家安全才會更有保障。
具40年工程經驗的郭倍宏指出，在擁擠的市區進行大樓基礎工程，對於基地地質狀況及鄰房的距離、屋況都要周詳考量，來決定施工方法以及如何進行安全監測；基泰大直建案這次造成鄰房沉陷，明顯的原因推測可能是施工時連續壁貫入深度不足，或是連續壁施工品質不良、在公母接頭部位有「包泥」現象，而產生漏水。
郭倍宏說，通常連續壁植入地層深度大約是開挖深度的兩倍，若是深度不足，或是接頭品質施作不確實，就有可能發生塌陷現象。(包泥：連續壁施作不慎，導致混凝土混入泥沙，而造成結構強度不足。)
郭倍宏強調，連續壁施作不確實，導致鄰房基礎底下地下水大量滲漏至新建物的開挖坑洞，舊大樓基礎承載力嚴重變弱，整棟大樓自然往下沉陷；在後續處理上，郭倍宏建議第一步是對鄰近所有大樓進行嚴格結構檢查，在完成結構安全鑑定前，居民千萬不能入住，以免發生更大災禍。
「回歸工程專業，保障國人生命財產安全！」郭倍宏也提出警告指出，隔壁這棟大樓一定得拆掉重建，因為其他受影響建築物若傾斜度超過法規容許度也必須拆掉重建，若在容許範圍則須做結構補強。至於這次事件是否能夠預防？郭倍宏也惋惜表示，大樓沉陷不太可能是突然發生，過程中一定早有警訊，只是施工單位或監管單位疏於注意與防範。該案鄰近住戶在事發前就已經陳情並提出一些施工損害狀況，只是巿府監管單位並未積極處理。
郭倍宏強調，目前國內許多技術規範都是由各專業公會自行擬定，立法院似乎比較無心處理。郭倍宏呼籲，立法院應該就有關國人生命財產安全相關的技術規範，更仔細地、專業地探討，並加強相關監督機制，避免類似這樣的災害未來再度發生。