王鴻薇地檢署告發基泰建設 組律師團提供受災戶法律協助
台北大直發生民宅倒塌案，起因是基泰建設施工不慎所致。國民黨立法委員王鴻薇與立法委員參選人羅智強今（9）日前往台北地檢署，針對基泰建設在中山區大直的建案施工不慎，造成鄰近民宅傾斜下沉，當地眾多受災戶無家可歸，向台北地檢署告發建案業者基泰建設，涉犯刑法第193條「違反技術成規罪」，並聲請檢察官扣押因該等被告營造不合規建築物所獲得的不法利得。王鴻薇也宣布，已經邀集6位律師組成專業的律師團，為受災戶提供法律上的協助。
記者余祥／台北報導
王鴻薇表示，目前已經有許多受災戶向自己以及服務團隊聯繫，希望能夠持續協助與市府溝通，大家也擔心業者藉機強迫都更，甚至是拍拍屁股脫產走人。因此，今天也是受到受災戶的委託，來為大家向檢方聲請保全證據、保全不法所得，以免到後來有舉證困難，或是業者惡意脫產的情形發生。
王鴻薇痛批基泰建設，昨天才事發不到一天，受災戶還在無家可歸的狀態之下，基泰就趁發放慰問金的期間，掏出「合作興建意向書」要讓受災戶簽名，等於是強迫受災戶接受都更，這樣的做法實在是太過惡劣！
王鴻薇說，賠償及重建一碼歸一碼，要求基泰建設現在先把賠償的誠意拿出來，該賠償的現在就該先賠償，把現金拿出來。包含受災戶的安置，這不會是一天兩天就結束的事情，請基泰擔起責任，對安置戶的住宿及未來相關的衍伸費用負起全責。
王鴻薇說明，自己也已經組成專業的律師團，由長期在服務處提供法律諮詢以及其他熱心的律師所組成，包含林瑞陽、陳奕仲、柯晨晧、郭守鉦、林讌珍、簡銘昱律師等，全力挺受災戶，提供大家在法律上的協助，也請大家可以隨時聯絡服務團隊！