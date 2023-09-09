摩洛哥強震！陳其邁：高市消特種搜救隊完成整備可隨時馳援
摩洛哥於臺灣時間9月9日早上6時11分發生芮氏規模6.8強震，目前得知傷亡人數已超過數百人，搜救工作正持續進行中。高雄市長陳其邁獲報後除深表哀痛，也相信摩洛哥此時必然急需國際救災能量的支援，故立即指示高市特種搜救隊迅速整備完成，隨時待命出動。
記者郭凱杰／高雄報導
摩洛哥地震震央在其經濟大城馬勒凱什（Marrekesh），這起強震已確定至少造成數百人死亡，數棟建築物倒塌，無家可歸的民眾難以估計。陳其邁獲報後立即要求高雄市特種搜救隊在第一時間已迅速整備集結完畢，待內政部消防署統一指示，可隨時出發馳援摩洛哥救援。
目前整備完畢之高雄市消防局特種搜救隊計有45名人員（除搜救人員外，另含1名獸醫師、2名醫師、2名護理師、1名土木技師）、2隻搜救犬及裝備8.4噸（除各式救災裝備外，另含聲納探測、破壞器材、糧食等），後續將依消防署統一指示，隨時可出動前往災區。
消防局長王志平表示，高雄市特搜隊5月8日通過國家認證，9月7日剛獲頒證書、並加入國際搜救輪值，擁有堅強紮實的救援戰力，平時除了守護高雄市民安全，當國際友邦遭遇重大災情，我們也將發揮不分國界的人道關懷精神前往協助。