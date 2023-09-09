摩洛哥世紀強震至少造成820人死亡、672人受傷　千年古城遭受重創

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綜合外媒報導，目前最新傷亡統計為820人死亡、672人受傷，但傷者中高達205人情況危急，因此死亡人數很可能會再增加。另外，震央發生在大阿特拉斯山，該山區的村莊中共約居住84萬人，由於許多偏遠村莊出入不便，地震後尚難掌握最新狀況，傷亡統計很可能會在救援人員抵達山區後，持續增加。擁有千年歷史的古城馬拉喀什遭地震襲擊，被列為世界遺產的舊城區也發生建物倒塌，建於12世紀的城牆傳出受損。
摩洛哥近代最嚴重的地震發生在1960年，當時在阿加迪爾（Agadir）至少造成1.2萬人死亡。而在2004年，胡賽馬（Al Hoceima）也曾發生規模6.4地震，造成630人死亡。
根據《CNN》報導，由於傷者眾多，醫院床位甚至必須移到戶外，街頭上有大量安全人員駐守，包括軍隊和警察。許多當地居民和遊客急著撤離災區，交通十分混亂，不時能看到民眾站在馬路上無助哭泣。
當局持續呼籲民眾捐血，根據《半島電視台》報導，可以看到捐血中心門口大排長龍，人們紛紛響應。居民表示，「度過一個充滿惡夢的夜晚」，偏遠山區和老舊的城區，預計將成為重災區，因為許多建物無法抵抗強震的搖晃，成群倒塌的房屋將大大增加救援工作的難度，有專家預估要花上好幾天時間，才能掌握這場災難的真正死傷規模。