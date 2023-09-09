中華職棒／小波特兄弟開球吃屎哥白目鬧場是累犯！聯盟已函送法辦
中職中信兄弟今（9）日舉行「爪爪村莊寵物日」，特別邀請到美國職籃NBA丹佛金塊隊前鋒「MPJ」小波特（Michael Porter Jr.）擔任開球嘉賓，但活動才剛開始，「吃屎哥」游兆霖又來鬧場，中職聯盟表示，目前由四平所製作警詢筆錄後，函請地方法院簡易庭裁定。
記者路皓惟/綜合報導
小波特這次受到贊助商邀請來台，活動主要以公益回饋為主，也趁此機會感受台灣棒球文化，受邀擔任中信兄弟開球嘉賓，但「吃屎哥」又來鬧場，直接衝進場內強抱MPJ，讓他當場愣住，隨後吃屎哥也被保安人員強行帶離球場。
針對吃屎哥鬧場事件，中職聯盟表示，有關游姓人士今日於洲際棒球場鬧場行為，已屬累犯，聯盟、球團與警方均認該行為已違反社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」，目前由四平所製作警詢筆錄後，函請地方法院簡易庭裁定。
這已經不是吃屎哥第一次鬧場，2021年9月20日富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，吃屎哥從觀眾席直接跳進場內，並裸著上半身奔跑，比賽也因此中斷數分鐘，這個鬧場行為也讓他被列為球場黑名單，不得再進場。
誇張的是，吃屎哥今年3月先在比賽中衝進T1職籃雲豹主場桃園巨蛋，後來又在領航猿主場蹭林書豪熱度，再度於賽事中闖入，引起球迷公憤，他也被T1和P. LEAGUE+（PLG）列入黑名單，終生禁止入場。