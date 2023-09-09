FIBA世界盃／美國隊爆冷遭淘汰　魔術強森很失望：如今只能爭銅了

中華職棒／小波特為兄弟開球結果挖地瓜！苦笑稱：比想像中遠很多

▲NBA丹佛金塊球星小波特（Michael Porter Jr.）今（9）日在洲際棒球場為中信兄弟主場的賽事開球。（圖／中信兄弟提供）
▲NBA丹佛金塊球星小波特（Michael Porter Jr.）今（9）日在洲際棒球場為中信兄弟主場的賽事開球。（圖／中信兄弟提供）

記者黃建霖/綜合報導

NBA丹佛金塊球星小波特（Michael Porter Jr.）今（9）日在洲際棒球場為中信兄弟主場的賽事開球，他表示自己小時候打過棒球，但今天站上投手丘感覺「比想像中遠很多」，投出大暴投感到有些難過。

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小波特這次是在6日搭乘星宇航空直航班機於清晨抵達，在幫熱情幫粉絲簽名、合照後，在7日前往安樂高中舉辦訓練營，8日則在洲際棒球場擔任開球嘉賓。

在開球前，小波特笑說要給大家看看練習的成果，結果用力過猛，投出一個超離譜的提前「挖地瓜」球，不過他看起來十分享受這次的體驗，笑著和擔任接捕工作的周思齊合照。

MPJ受訪時表示，自己對開球結果有些小難過，畢竟他對於這次活動很期待，今天也有很多球迷在現場。他也透露投手教練有教自己一些訣竅，也覺得棒球很有趣，有機會在大家面前展現感覺很棒。

有媒體問小波特平時是否會觀看棒球比賽？他誠實地說並沒有特別關注，不過因為他為丹佛金塊效力，所以也會為科羅拉多洛磯隊加油，希望他們能取得好成績。

談到下一季在金塊隊的目標，小波特說：「我們下一季的目標自然就是衛冕下一季的冠軍，我自己也有很多需要去進步的地方，個人表現要更上一層樓。」

▲NBA丹佛金塊球星小波特（Michael Porter Jr.）今（9）日在洲際棒球場為中信兄弟主場的賽事開球，並與中信兄弟球星周思齊合影。（圖／中信兄弟提供）
▲NBA丹佛金塊球星小波特（Michael Porter Jr.）今（9）日在洲際棒球場為中信兄弟主場的賽事開球，並與中信兄弟球星周思齊合影。（圖／中信兄弟提供）

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