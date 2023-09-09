挪威男被醫生囑咐多散步！竟發現超古老黃金首飾 險誤認成巧克力
挪威一名52歲的男子波爾（Erlend Bore），被醫師告知應多出去散步、鍛鍊身體，於是他開始拿著金屬探測器到處閒晃，結果日前竟在倫納斯島（Rennesoey）一處山坡，意外發現一批來自公元500年的黃金首飾，讓波爾直呼不敢置信，他一開始還以為這是被人丟棄的巧克力金幣。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，波爾的發現包括9枚金片、一些珍珠和配飾，以及3枚金戒指。波爾小時候就夢想要當個考古學家，於是在醫師建議他應該離開沙發多多運動之後，波爾決定買下金屬探測器，並帶著它出外到處散步。而日前在倫納斯島，當時波爾正要回家，結果金屬探測器大響，於是讓他找到這批黃金首飾。
波爾發現這批金片不是巧克力後，不知該如何處理，於是聯繫了斯塔萬格大學（Universitetet i Stavanger）。而斯塔萬格大學的考古學教授驚訝發現，波爾找到的竟是一批來自公元500年的貴重物品。
考古學家表示，這些金片和珍珠其實是項鍊的一部分，在當時，只有社會最有權勢的人才會佩戴這種首飾。金片上的圖案是北歐的神祇奧丁正在治療自己兒子巴爾德的一匹馬，象徵賦予佩戴項鍊的人健康和保護。
根據挪威法律，1537年以前的物品和1650年以前的硬幣，都被視作國有財產，必須交給政府。因此波爾的行為非常正確，如今這批首飾將在斯塔萬格大學的考古學博物館展出。