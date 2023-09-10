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Google搜尋太強！「圖片功能」竟因大咖巨星誕生　發展歷程懶人包

▲Google 搜尋功能內的圖片，竟是因爲JLo在出席頒獎典禮的一套禮服而啟發。（圖／翻攝影片）
▲Google 搜尋功能內的圖片，竟是因爲JLo在出席頒獎典禮的一套禮服而啟發。（圖／翻攝影片）

記者周淑萍/綜合報導

當我們遇到需要查訊的事物時，經常會下意識地說「Google 一下」，將Google從名詞變成「動詞」，可見Google 搜尋功能十足的滲透我們生活。在Google 25歲生日前，整理了關於「搜尋」的重要里程碑，像是我們每每搜尋關鍵字時會同步出現「圖片」，根據Google指出，此功能是因為珍妮佛·羅培茲(Jennifer Lopez)出席頒獎典禮的一套禮服而啟發；此外，還有自動完成功能，不用輸入完整詞句就能預測搜尋尋字串，該功能每天可以幫助用戶省下200年的打字時間。一次看完Google 25年之間，「搜尋」功能替我們的生活帶來多少改變。

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2001年 Google 圖片：2000年時珍妮佛·羅培茲(Jennifer Lopez)穿著Versace設計的叢林印花連衣裙出席格萊美頒獎典禮。一夜之間成為時尚傳奇，成為當時Google熱搜關鍵字。 Google受到啟發，創建「Goolge 圖片」，讓民眾可以在收尋關鍵字同時也找到圖片。

2001年 建議拼寫：當我們尋找某事物時輸入錯誤時，Google會有建議的寫法，也是機器學習的首批應用功能之一。

2002年Google 新聞：起因於2001年9月11日美國發生的重大恐怖攻擊。

2003年復活節彩蛋：開發了許多隱藏在搜索中的趣味功能，像是頁面翻轉、傾斜等等。

2004年 自動完成：當開始輸入時，會自動預測搜索欄中的查詢，如今，自動完成功能平均可減少 25% 的打字時間，此功能每天幫用戶節省 200 多年的打字時間。

2004年 本地訊息：在商家列表中添加了地圖、路線和評論等相關信息。2011 年，在行動裝置上加入了點擊通話功能，搜索中的本地結果每月為企業帶來超過 65 億次連接，包括電話、路線、訂餐和預訂。

2006年 翻譯：於 2002 年開始開發機器翻譯技術，四年後，推出了谷歌翻譯，提供阿拉伯語和英語之間的文本翻譯。目前支持 100 多種語言。

▲Google 搜尋。（圖／翻攝官網）
▲Google 翻譯功能目前支援超過200種語言。（圖／翻攝官網）
2006年 Google 趨勢：幫助通過匯總數據了解搜索趨勢，並創建年度搜索年，如今，Google 趨勢是世界上最大的免費數據中心。

2008年 Google App：隨著 Apple App Store 的推出，在 iPhone 上推出了第一個Google應用程式。

2008年語音搜尋：Google App引入語音搜索，並於 2011 年擴展到桌面版。目前，語音搜索在印度特別受歡迎，印度人每天進行語音查詢的比例幾乎是全球平均水平的兩倍。

2011年圖片搜尋：可以上傳圖片或圖像找出它是什麼以及該圖像在網絡上的其他位置，可視為Google Lens前身。

2015年熱門時間：在搜索和地圖中推出熱門時間，搜索餐廳、景點時也能同步得到該店家最繁忙的時間。

▲Google 搜尋。（圖／翻攝官網）
▲Google 搜尋內的熱門時間，可以幫助用戶知道該店家的人潮狀況。（圖／翻攝官網）
2017年Lens：將相機變成搜索查詢，據統計每月視覺搜索量超過 120 億次。

2020年購物：搜尋同時出現購物列表，可以直接線上購物。

2020年哼歌搜尋：一首歌在腦海裡縈繞不去，卻記不住歌詞，特過此功能只需哼著歌進行搜索，透過Google就可以將旋律與正確的歌曲相匹配。

2022年關於此結果：為了幫助用戶做出決定，在大多數搜索結果旁邊添加了「關於此結果」，解釋為什麼出現顯示結果的原因。

2022年多重搜索：可以拍攝餐桌照片並查詢咖啡桌來查找。

▲Google 搜尋。（圖／翻攝官網）
▲Google 搜尋近年進化到可以多重搜尋，圖片加上文字同步搜尋。（圖／翻攝官網）
2023年搜索實驗室和搜索生成體驗：每年，Google都會在搜索領域進行數十萬次實驗，以找出如何讓 Google 提供更多幫助。通過搜索實驗室，可以測試早期實驗並直接與相關團隊分享反饋。

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