Google搜尋太強！「圖片功能」竟因大咖巨星誕生　發展歷程懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
2001年 建議拼寫：當我們尋找某事物時輸入錯誤時，Google會有建議的寫法，也是機器學習的首批應用功能之一。
2002年Google 新聞：起因於2001年9月11日美國發生的重大恐怖攻擊。
2003年復活節彩蛋：開發了許多隱藏在搜索中的趣味功能，像是頁面翻轉、傾斜等等。
2004年 自動完成：當開始輸入時，會自動預測搜索欄中的查詢，如今，自動完成功能平均可減少 25% 的打字時間，此功能每天幫用戶節省 200 多年的打字時間。
2004年 本地訊息：在商家列表中添加了地圖、路線和評論等相關信息。2011 年，在行動裝置上加入了點擊通話功能，搜索中的本地結果每月為企業帶來超過 65 億次連接，包括電話、路線、訂餐和預訂。
2006年 翻譯：於 2002 年開始開發機器翻譯技術，四年後，推出了谷歌翻譯，提供阿拉伯語和英語之間的文本翻譯。目前支持 100 多種語言。
2006年 Google 趨勢：幫助通過匯總數據了解搜索趨勢，並創建年度搜索年，如今，Google 趨勢是世界上最大的免費數據中心。
2008年 Google App：隨著 Apple App Store 的推出，在 iPhone 上推出了第一個Google應用程式。
2008年語音搜尋：Google App引入語音搜索，並於 2011 年擴展到桌面版。目前，語音搜索在印度特別受歡迎，印度人每天進行語音查詢的比例幾乎是全球平均水平的兩倍。
2011年圖片搜尋：可以上傳圖片或圖像找出它是什麼以及該圖像在網絡上的其他位置，可視為Google Lens前身。
2015年熱門時間：在搜索和地圖中推出熱門時間，搜索餐廳、景點時也能同步得到該店家最繁忙的時間。
2017年Lens：將相機變成搜索查詢，據統計每月視覺搜索量超過 120 億次。
2020年購物：搜尋同時出現購物列表，可以直接線上購物。
2020年哼歌搜尋：一首歌在腦海裡縈繞不去，卻記不住歌詞，特過此功能只需哼著歌進行搜索，透過Google就可以將旋律與正確的歌曲相匹配。
2022年關於此結果：為了幫助用戶做出決定，在大多數搜索結果旁邊添加了「關於此結果」，解釋為什麼出現顯示結果的原因。
2022年多重搜索：可以拍攝餐桌照片並查詢咖啡桌來查找。
2023年搜索實驗室和搜索生成體驗：每年，Google都會在搜索領域進行數十萬次實驗，以找出如何讓 Google 提供更多幫助。通過搜索實驗室，可以測試早期實驗並直接與相關團隊分享反饋。