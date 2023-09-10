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李鴻其破台灣紀錄抱回大獎　威尼斯影展認愛《浪姐》王紫璇

▲李鴻其成為台灣首位拿下威尼斯「未來之獅獎」得主，在台上認愛《浪姐》王紫璇。（圖／好威映象提供）
▲李鴻其成為台灣首位拿下威尼斯「未來之獅獎」得主，在台上認愛《浪姐》王紫璇。（圖／好威映象提供）

記者蔡依庭／綜合報導

33歲李鴻其自編自導自演處女作《愛是一把槍》，昨（9）日晚間在義大利抱回第80屆威尼斯影展「未來之獅獎」（Lion of the Futur），是台灣首部榮獲此殊榮的作品。他更直接在台上認愛參加《乘風破浪的姐姐》第3季的王紫璇，並對她表示感謝。

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▲王紫璇曾參加中國綜藝節目《乘風破浪3》。（圖／翻攝王紫璇微博）
▲王紫璇曾參加中國綜藝節目《乘風破浪3》。（圖／翻攝王紫璇微博）
李鴻其在2015年參與導演張作驥電影《醉.生夢死》出道，之後到對岸發展，多次被拍到和中國女星王紫璇約會，但始終沒有證實戀情。在大好的日子裡，他在台上感謝女友給予信心，說道：「特別感謝我的愛人紫璇，因為當初拍完這部電影，我總是覺得它不夠好，她跟我說這是一個很棒的電影，要分享給大家知道。」

▲李鴻其在威尼斯拿獎成為台灣之光。（圖／美聯社）
▲李鴻其在威尼斯拿獎成為台灣之光。（圖／美聯社）
「未來之獅獎」自1999年頒發以來，《愛是一把槍》是首部獲得此獎的台灣電影，亦讓台灣電影繼導演蔡明亮執導的《郊遊》之後，睽違10年再度登上威尼斯頒獎典禮的舞台。李鴻其踏上典禮舞台難掩激動之情，「過去有許多的華語電影大師、前輩們都站在這個舞台上，他們深深地影響著我的電影世界觀，他們都是我學習的榜樣」。此外，他亦感謝團隊夥伴、家人的一路支持：「沒有他們，我不可能將這電影順利完成。我會繼續努力，繼續拍下去。」

李鴻其自進入電影圈即以成為導演為目標，如今不但圓夢當導演，更一舉擒下未來之獅。參與本片製作的幕後金獎團隊，包含聲音指導台灣音效大師杜篤之、畢贛御用剪接師秦亞楠等。《愛是一把槍》將於今年12月在台上映。

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