U18世界盃／開路先鋒邱鑫壘間破壞力強 日本嚴防：壓制他是關鍵
U18世界盃冠軍戰將再次上演「台日大戰」，中華隊今（10）日晚上6點將在天母棒球場對決日本，邱鑫在昨天與日本之戰跑出3次盜壘成功，邱鑫強大速度破壞力也被日媒點名，認為他是能夠決定戰局的球員，能否壓制邱鑫將成為關鍵。
記者路皓惟/綜合報導
邱鑫速度可說是全隊最快，壘上破壞力極佳，上壘之後也能讓球隊積極做戰術，因此中華隊教頭吳柏宏特別將他排上開路先鋒，希望可以透過他來壓迫對手，而邱鑫也在比賽中跑出3次盜壘成功，成為昨日擊敗的日本關鍵之一。
日職前捕手金手套、現擔任球評的田村藤夫在《日刊體育》撰文指出，日本必須要特別提防開路先鋒邱鑫，「他具備腳程，選球能力也很出色，而且球棒控制力也很好，是作為第一棒的絕佳選手。」
日本推出王牌前田悠伍先發對決中華隊，田村藤夫認為，對付邱鑫關鍵在於能否掌握球路，控制在不好打的地方，「若首局被他先上壘，很可能讓台灣建立進攻節奏，所以投球策略非常重要。」
中華隊打線昨日對日本有5支安打是鎖定直球，田村藤夫提到，根據他過往的經驗，台灣和韓國球員對直球掌握能力都很不錯，「我想今天冠軍戰中華隊肯定不會放過太甜、高角度位置的直球。」