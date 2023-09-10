2025冬季特奧選拔賽嘉義舉行 6隊好手齊聚競技

112年特殊奧林匹克軟式曲棍球競賽暨2025年冬季世界特殊奧運會選拔賽，今(9)日在嘉義特殊教育學校登場。本次賽事分為2天進行，來自全國各地的6個隊伍共130人報名參加選拔賽，分別是中心體育俱樂部、三民家商、中山工商、玉里高中、新化高工及黎明技術學院。
記者黃敬堯/嘉義報導
嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市一直以來都積極推廣身心障礙者運動，鼓勵身心障礙者走出來，用運動交朋友，感謝身心障礙的朋友們帶給大家的正面能量，以生命影響生命，帶給彼此力量。111年全國身心障礙國民運動會，嘉義市代表隊獲得14金8銀11銅的亮眼佳績。當然除了市府積極辦理身障者運動外，也非常感謝中華台北特奧會推廣特奧運動，讓特奧選手有更多揮灑的舞台。
中華台北特奧會理事長李錫津指出，特奧軟式曲棍球運動2017年首度列為冬季世界特奧運動會正式比賽項目，中華台北特奧會自2019年引進及推廣，同年組隊赴韓國參加「東亞區特奧比賽」，初試啼聲獲得第四名的成績；在2020年底時也舉辦全國選拔賽，組成融合隊伍，本來準備進軍2023年在俄羅斯喀山kazan的冬季世界特奧運動會，但因為疫情及戰爭因素取消，代表隊無法出去為國爭光，今年特別提前選拔，這也是2025年冬季世界特殊奧運會選拔賽的第一場，這場選出的代表隊將規劃於明年集訓整備，希望以最好的準備迎接2025年的賽事。
教育處長郭添財表示，特奧軟式曲棍球是一項團隊運動，與曲棍球運動很相似，在室內進行，但使用的器材不同，所使用的球桿與球都非常輕，能大幅降低特奧運動員在訓練與比賽時的風險。