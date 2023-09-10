坐到大禮！美7歲女孩慶生遊州立公園　幸運發現2.95克拉鑽石

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艾絲朋爸爸回憶當時女兒發現鑽石的情景，表示艾絲朋當時覺得天氣太熱，想坐下來休息，「她走到護欄邊的大石塊旁，接下來就是她跑向我，高呼『爸爸！爸爸！我找到了一顆！』」
在離開園區之前，艾絲朋與家人將鑽石帶往到園區的鑽石探索中心（Diamond Discovery Center），請人員進行鑑定，確認鑽石的真偽，工作人員隨後也證實艾絲朋的發現是顆鑽石。據阿肯色州立公園（Arkansas State Parks）聲明，這是該園區今年遊客中找到的第2大鑽石，僅次於3月發現的一顆3.29克拉棕色鑽石。
公園管理處主管考克斯（Waymon Cox）指出，艾絲朋找到的這顆鑽石呈金棕色，晶體完整，只有一道天然形成的小裂紋，「這絕對是我這幾年來見過最美的鑽石之一。」不過園方並未公布鑽石的預估價值。
根據公園的習慣，找到鑽石者可以為其取名，艾絲朋爸爸表示，女兒把她找到的鑽石命名為「艾絲朋鑽石」，「女兒沒有使用任何技巧就找到它，她只是剛好在正確的時間，出現在正確的地點」。
據阿肯色州公園官網，鑽石坑州立公園標榜為「世界唯一可以讓公眾在原始火山源頭尋找真正鑽石地方」，由於園中有1塊37英畝土地是火山口的侵蝕表面，遊客可租用採掘、過篩工具尋寶，可以保留他們發現的鑽石，園方也免費提供園內所有岩石礦物的證明。自1972年鑽石坑成為州立公園以來，遊客已找到3萬5000顆左右鑽石。
園方表示，今年8月為了控制山坡的侵蝕狀況，承包商在園內挖掘1條150公尺長的溝渠，好幾噸可能含有鑽石的土壤暴露出來，這顆鑽石很可能因此才能被發現。