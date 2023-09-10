基泰建設神隱2天出現了！李四川曝會議情況：會撥1億用於救災安置

大直塌房案受災戶移居南港中繼宅惹民怨　陳怡君怒轟蔣萬安狀況外

▲台北市議員陳怡君今再赴大直塌房案現場。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.10）
▲台北市議員陳怡君今再赴大直塌房案現場。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.10）

記者邱新博／台北報導

台北市議員陳怡君今（10）日指出，目前暫居旅館的大直受災戶，即將在為期屆滿後，被市府安排移居至南港基三社宅，此舉已引起住戶群起公憤，因為市府根本毫無配套、毫無規劃，也未事先與住戶徵詢與溝通，就倉促下決定，令人感覺到非常不受尊重。陳怡君也痛批，都發局及基泰就是這次災難的肇事禍端，如今蔣萬安市長大路罵基泰，小巷安撫受災戶，看似魄力十足，但令受災戶崩潰的居住問題至今仍未解決，讓原住戶半夜落淚擔憂。

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陳怡君說，這些大直受災戶已經在地住了幾十年，甚至有的已生根落葉、三代同堂，一家有老有小，大人要上班，小孩要上學，阿公阿媽要顧孫要接送去上課，如今都成為不便，市府自作主張拍板定調，要他們說遷就遷集中管理，這根本就不在乎居民居住的需求，以本位主義式的方式、以最省錢的方式安置居民，完全沒有顧慮到居民的感受；市府一邊對建商疾言厲色批判，另一邊卻是對受災戶摸頭耍官僚，似乎忘了自己也是加害者，令人遺憾。

陳怡君表示，仍有住戶希望市府及基泰可以全額補助租屋費用，好讓受災戶得以繼續在大直自己找房住，不要離開原本居住的大直，影響住戶的居住環境及便利，否則小學生要上課、子女要照顧長輩的問題，都讓受災戶崩潰，甚至民眾講到這裡就頻落淚。

此外，市府也將在確認現場安全後，讓受災戶回原址取物，但市府及基泰的配套在哪裡？民眾進屋取物首要就必須面對走入房屋傾斜的不適，如何協助受災戶進屋取物，協助排除屋內障礙，再將物品協助搬運至安置地址，這些過程（含搬運至安置地址）市府及基泰目前尚未說明，也並未正式公開向受災戶道歉，陳怡君質疑，公開道歉公開說明很難嗎？

陳怡君表示，原址搬遷的物品的遷移配套以及其他衍生出來的停車費用、交通費用怎麼補償，市府都應該交待清楚；還有住戶的車子被壓壞了、以及室內的物品、家具造成民眾的財損如何認定及賠償，還是受災戶摸摸鼻子自認倒霉？

陳怡君再次強調，這次的倒塌事件不是天災而是人禍，一場鐵錚錚官商相護的最負面教訓，受災戶並沒有犯任何錯，闖禍的是無能的公部門跟便宜行事的建商，呼籲蔣市府不要在狀況外，應該有效溝通、妥善徵詢，給予這些災民最基本應有的尊重。

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