大直塌房案受災戶移居南港中繼宅惹民怨　陳怡君怒轟蔣萬安狀況外

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陳怡君表示，仍有住戶希望市府及基泰可以全額補助租屋費用，好讓受災戶得以繼續在大直自己找房住，不要離開原本居住的大直，影響住戶的居住環境及便利，否則小學生要上課、子女要照顧長輩的問題，都讓受災戶崩潰，甚至民眾講到這裡就頻落淚。
此外，市府也將在確認現場安全後，讓受災戶回原址取物，但市府及基泰的配套在哪裡？民眾進屋取物首要就必須面對走入房屋傾斜的不適，如何協助受災戶進屋取物，協助排除屋內障礙，再將物品協助搬運至安置地址，這些過程（含搬運至安置地址）市府及基泰目前尚未說明，也並未正式公開向受災戶道歉，陳怡君質疑，公開道歉公開說明很難嗎？
陳怡君表示，原址搬遷的物品的遷移配套以及其他衍生出來的停車費用、交通費用怎麼補償，市府都應該交待清楚；還有住戶的車子被壓壞了、以及室內的物品、家具造成民眾的財損如何認定及賠償，還是受災戶摸摸鼻子自認倒霉？
陳怡君再次強調，這次的倒塌事件不是天災而是人禍，一場鐵錚錚官商相護的最負面教訓，受災戶並沒有犯任何錯，闖禍的是無能的公部門跟便宜行事的建商，呼籲蔣市府不要在狀況外，應該有效溝通、妥善徵詢，給予這些災民最基本應有的尊重。
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