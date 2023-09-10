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2023嘉義．夏設計國際設計論壇 吸引300位熱愛藝術設計者到場聆聽

▲(左起)嘉義市文化局長盧怡君，嘉義高工校長陳瑞洲，井上雅弘，嘉義市長黃敏惠，James Soames與小川明生（圖／嘉義市政府提供）
▲(左起)嘉義市文化局長盧怡君，嘉義高工校長陳瑞洲，井上雅弘，嘉義市長黃敏惠，James Soames與小川明生（圖／嘉義市政府提供）

記者黃敬堯/嘉義報導

2023年「+Design嘉義．夏設計國際設計論壇暨工作坊」活動於9/8-9/10舉行。以聯合國宣布的17項2030永續發展目標(SDGs)為主題，以視覺設計、產品設計及品牌規劃設計3個領域為核心，邀請國際設計大師帶領學員進行設計發想、近距離交流互動，今(10)日嘉義市長黃敏惠也特別到場聆聽並為講師頒贈感謝狀。

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黃敏惠表示，人們創意的發想皆來源於生活，生活中則充滿著設計，透過本次辦理的國際設計論壇暨工作坊，與國際設計大師的創意交流不僅打開我們的視野，也感受到不同文化背景間多元的設計思考和豐厚的文化底蘊。2021年台灣設計展為嘉義市注入豐富的文化能量以及藝術人才聚集，然而設計展的結束不是終點，是一個新階段新的起點，讓整個城市充滿能量，以設計及創新解決城市問題，帶動發展與人才回流


文化局長盧怡君表示，自2021年嘉義市舉辦台灣設計展，以「家意‧以城為家City as Home」為主題，串連嘉義文創園區、嘉義製材所、嘉義舊監獄3個百年文化場域作為3大展區，向大眾展現出令人為之驚豔的設計動能。今年嘉義市希冀能持續展現設計導入城市治理的成效，積極推動設計教育與國際接軌，並向下紮根，提供年輕設計師及學生們更豐碩多元的學習資源，特別規劃國際設計論壇及工作坊，邀請邀請日本tmc設計公司會長小川明生、日本名古屋工業大學教授井上雅弘、英國品牌薩巴卡瑪設計規畫公司創辦人-James Soames總監，他們成功協助了台灣80家廠商進軍歐洲市場、50家廠商進軍美國市場，也是台灣品牌推向國際的重要推手。

  

盧怡君指出，本次參與國際論壇及工作坊的聽眾將近300位，匯集北中南對藝術設計懷抱熱情的民眾。嘉義是一座有歷史、有感情、有故事的城市，期盼嘉義在深厚的文化基石上，透過設計的力量來融匯整合，呈現出嘉義市獨有的城市品牌設計形象。國際設計論壇暨工作坊作為一個國際交流活動，期許透過活動的辦理培養大眾的設計美學，為社會注入了更多的文化和人文氣息，實踐「用設計改變世界」的理念。

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