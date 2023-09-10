回顧李鴻其情史！陪李亦捷試妝成電影男主角 入戲太深分手
33歲的演員李鴻其以自導自演的處女作《愛是一把槍》，在義大利勇奪第80屆威尼斯影展「未來之獅獎」（Lion of the Futur），在人生榮耀時刻大方認愛參加《乘風破浪的姐姐》第3季的女星王紫璇，感謝「愛人」的一路支持，戀情瞬間登上微博熱搜話題，他過往情史也與演藝人生環環相扣，曾與女星李亦捷刻骨銘心的戀情已經昇華成友情。
記者江芷稜／綜合報導
畢業於文化大學中國戲劇系的李鴻其，舊愛是2010年以《當愛來的時候》獲得台北電影節最佳新演員的李亦捷，當年他陪伴李亦捷到劇組試妝時，意外被工作人員發掘，推薦給《醉‧生夢死》導演張作驥，初試啼聲就演出電影男主角，詮釋小人物在灰暗世界的內心掙扎，他也不負重望，以此片一舉拿下金馬獎最佳新人及台北電影節最佳男主角獎。
不過，他與女主角張甯朝夕相處入戲太深，伴隨劇情所需關係日漸親密，當時各自有男女朋友的他們，開始產生出曖昧情愫，導致李鴻其與李亦捷分手，讓當時感情、事業落空的女方深陷痛苦，李鴻其與張甯最後戲散情也散，張甯選擇回到刺青師傅男友身邊，在1年內火速結婚，事後聽到消息的李鴻其頗感詫異。
李亦捷2019年以《野雀之詩》再獲台北電影節女主角獎，談到這段青春時期的愛戀，透露是自己主動提的分手，當時家人事業跌宕導致負債6000萬，與李鴻其關係也因而生變，在身心難以承受狀況下決定忍痛分開，李鴻其與中國經紀公司簽約，飛往海的另一邊追尋夢想，從此一別便是兩個不同人生。
「他跟我說過，不管我們有沒有繼續拍戲，都要快樂。」兩人分手後，李鴻其的父母打電話關心她，甚至願意幫忙還債，連李鴻其的姊姊結婚，李亦捷還受邀去當伴娘，李鴻其則是伴郎，這段刻骨銘心的戀情昇華成友情，放下情緒後就像許久不見的朋友，能親切地擁抱問候。李亦捷表示，即使各奔未來，李鴻其曾告訴她「妳一定要當一個快樂的人，妳開心我就開心。」後來的他們仍在演藝圈踏穩每一步，只是不再並肩了。