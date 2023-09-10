蜜月遇摩洛哥世紀強震！日夫妻急「枕頭護頭」 驚：以為會死
摩洛哥在當地時間8日深夜11時11分，發生規模6.8強烈地震，造成超過2000人喪命，當地旅遊勝地馬拉喀什（Marrekesh）災情尤為嚴重，被列入世界遺產的建築也因此遭到破壞。一對來自日本、的夫妻，在地震當時正在蜜月旅行，在事後驚恐地表示，以為自己就要客死他鄉。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《朝日新聞》報導，一對來自東京的新婚夫妻，選擇摩洛哥作為蜜月旅行地點，但才剛抵達摩洛哥的第一天，就碰上強震來襲。當天晚上他們住在馬拉喀什舊街區的飯店，正要睡覺的時候，突然聽見「碰！」一聲巨響，隨後就開始劇烈搖晃，伴隨著「吱吱嘎嘎」的聲音，搖晃時間長達1分鐘。
夫妻一發現是地震時，隨後拿著枕頭保護頭部，男子接受《朝日新聞》採訪時透露，當時一度以為飯店會倒塌，自己與妻子可能會客死他鄉，所幸後來平安無事。
摩洛哥8日發生地震後，各地歷史地標也遭到破壞，在1985年被聯合國教科文組織列為世界遺產的馬拉喀什（Marrakesh）舊城區，歷史知名的紅牆遭到地震波及損壞；另外位於丁梅爾清真寺也在強震中淪為廢墟。據《路透社》報導，這起地震已經造成2012人死亡、2059人受傷，世界衛生組織表示超過30萬人受災。