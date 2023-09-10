終於要現身了　基泰建設董總下午3點召開重訊記者會

基泰建設「基泰大直」建案因施工不慎，導致周圍有民房塌陷與傾斜，基泰建設在神隱2天後，終於要出來面對了。證交所今（10）日下午1時35分發出簡訊通知，基泰將於下午3時在證交所1樓召開重訊記者會，由會計經理林家正、董事長陳世銘、總經理馮先勉說明「基泰大直」建案營造廠施工不慎，造成鄰房損壞相關問題，會中是否提出讓受災戶接受的合理賠償也引發關注。
記者顏真真／台北報導
其實，證交所本來是要求基泰在昨日赴證交所召開重大訊息記者說明會，說明「基泰大直」基地塌陷案後續處理情形、對公司財務業務及股東權益影響，但基泰以資料不及準備為由，未能在限定期限內召開記者會說明，證交所對其處以違約金新台幣10萬元，並限定基泰於明日下午6時前至證交所補行召開重大訊息記者說明會，若屆時仍未能於期限內召開，將加重違約金處分。
台北市副市長李四川今日赴大直現場受訪時透露，基泰總經理馮先勉今日已經到台北市府與市府舉行會議，馮先勉也答應提撥1億元至台北市法制局指定的富邦銀行帳戶做信託，來支應所有救災以及復原安置。另外，就房子已經受損害的25戶，不管是基泰自己蓋回去、或是公辦都更都將全力配合，若住戶不願意想在外租房，基泰也願意支付3年的租金。同時，基泰今日下午也將在證交所舉行記者會說明。
證交所也在下午1時35分發出簡訊通知，基泰建設將於今日下午3時在於證交所1樓資訊展示中心召開重訊記者會，由會計經理林家正、董事長陳世銘、總經理馮先勉說明北市中山區「基泰大直」建案於9月7日晚間，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞一案。