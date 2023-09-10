高雄「4盎司龍蝦堡」太難買！客狂刷1星 店家9/13起暫停電話訂餐
日前連鎖速食店龍頭麥當勞開賣一顆385元的「螯龍蝦堡」，引發民眾兩極評價，更掀起龍蝦堡的無限商機。在高雄就有一間比麥當勞更早開賣的「4盎司龍蝦堡」爆紅，近期天天店面前都充斥排隊人潮，甚至還有民眾買不到，上網刷1星負評。對此，店家也決定從9/13起暫停電話訂餐。
記者潘毅/綜合報導
在高雄販售一份460元的「4盎司龍蝦堡」的光頭龍蝦沙拉堡店家近期爆紅，但因為過於熱門，本就有限量的龍蝦堡無法供應大批專程上門要購買的客人，許多人撲了空，也跑到Google評論上狂刷1星評價。
今（10）日中午12點半，光頭龍蝦沙拉堡老闆先是發文提醒顧客「9/10今日餐點全部已完售，請不用在前來購買，謝謝大家」，隨後又發文宣布之後的新規定「9/13起，暫時取消電話訂餐，只接受現場訂購，售完為止」。
龍蝦堡突然在台灣爆紅，老闆娘先前也興奮透露，現在每日限量100份早早就完售：「就好像中樂透！」但店家也坦言，由於人手已經超出能力範圍，現場點餐需等待較久的時間，請自行斟酌，「如果可以過兩個禮拜再來，熱潮退去應該就會緩和許多」。
而店家最新公告的下方，也出現不少饕客替店家打氣：「祝老闆業績長紅，不要理那些只會跟風愛抱怨的人」、「半個月後會去捧場的」、「熱潮過了再買，支持老闆」、「店家辛苦了」。