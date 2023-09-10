摩洛哥百年強震！規模6.8釀逾2000死　專家稱「威力如25枚核彈」

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約旦哈希姆大學地震學與自然災害系教授塔拉齊（Iyd al-Tarazi）受訪時表示，此次摩洛哥地震具毀滅性質，並強調就核彈所含物質而言，其威力相當於25枚核彈；約旦地震學教授塔爾齊（Eid Al Tarzi）則告訴半島電視台，未來可能發生數百次餘震，人們需遠離不堅固的建築物，預計餘震可能持續在未來3至4週發生。
美國地質調查局（USGS）指出，此次地震震央位於摩洛哥高阿特拉斯山（High Atlas）、觀光勝地馬拉喀什（Marrakech）以南約72公里處，震源深度18.5公里。雖然震央所處位置偏遠，附近多是基礎建設不全的小村落，但當地旅遊勝地馬拉喀什（Marrekesh）災情嚴重，被列入世界遺產的建築也因此遭到破壞。
世界衛生組織表示，有超過30萬人受影響，遍及馬拉喀什及其附近地區。受災最嚴重的省份包含瓦爾扎扎特（Ouarzazate）、馬拉喀什（Marrakech）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙沃（Chichaoua）等地。
此外，國王穆罕默德六世也下令成立跨部門的救災委員會，盡快部署救災方案、援助災民以及協助重建，為所有災民提供立即照護，包括住宿、食物以及其他基本需求。