拒絕與俄和談　澤倫斯基：普里格津之死就是與蒲亭做交易的下場

摩洛哥百年強震！規模6.8釀逾2000死　專家稱「威力如25枚核彈」

▲摩洛哥規模6.8強震，已經造成超過2000人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲摩洛哥規模6.8強震，已經造成超過2000人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

北非國家摩洛哥8日發生規模6.8地震，根據摩洛哥國營電視台、半島新聞台最新數據，當地死亡人數已攀升至超過2000人，另有2000名傷者，其中超過半數情況危急。這是該國120年來最強烈的一次地震，當局也宣布全國將哀悼3日，所有公共建築將降半旗致哀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
摩洛哥當地時間8日深夜11時11分，發生規模6.8強烈地震，此前通報死亡人數破千，但最新數據顯示罹難者人數大增，至少2012死，另有2059人受傷，其中有至少1404名傷者情況危急；報導指出，摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）9日宣布哀悼3天並下令降國旗致哀。這是摩洛哥自1960年一場規模6.7地震造成的1.2萬多人死亡以來，最嚴重且死傷慘烈的一次地震。

約旦哈希姆大學地震學與自然災害系教授塔拉齊（Iyd al-Tarazi）受訪時表示，此次摩洛哥地震具毀滅性質，並強調就核彈所含物質而言，其威力相當於25枚核彈；約旦地震學教授塔爾齊（Eid Al Tarzi）則告訴半島電視台，未來可能發生數百次餘震，人們需遠離不堅固的建築物，預計餘震可能持續在未來3至4週發生。

美國地質調查局（USGS）指出，此次地震震央位於摩洛哥高阿特拉斯山（High Atlas）、觀光勝地馬拉喀什（Marrakech）以南約72公里處，震源深度18.5公里。雖然震央所處位置偏遠，附近多是基礎建設不全的小村落，但當地旅遊勝地馬拉喀什（Marrekesh）災情嚴重，被列入世界遺產的建築也因此遭到破壞。

世界衛生組織表示，有超過30萬人受影響，遍及馬拉喀什及其附近地區。受災最嚴重的省份包含瓦爾扎扎特（Ouarzazate）、馬拉喀什（Marrakech）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙沃（Chichaoua）等地。

此外，國王穆罕默德六世也下令成立跨部門的救災委員會，盡快部署救災方案、援助災民以及協助重建，為所有災民提供立即照護，包括住宿、食物以及其他基本需求。

蜜月遇摩洛哥世紀強震！日夫妻急「枕頭護頭」　驚：以為會死

摩洛哥地震已逾2000人死亡！房屋遭毀民眾無家可歸　全國哀悼3天

摩洛哥世紀強震至少造成1037人死亡、上千人受傷　千年古城遭重創

摩洛哥百年強震！世界遺產舊城區建物倒塌　居民倉皇逃命露宿街頭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞