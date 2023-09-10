U18冠軍賽／看好投手能壓制日本甲子園球星 吳柏宏只提醒心態面
U18世界盃冠軍賽於今（10）日晚上6點在天母棒球場上演「台日大戰」，中華隊力拚隊史第4冠，也要挑戰首次在台灣主場奪冠，總教練吳柏宏對球員很有信心，「台灣國內比賽強度很高，選手都累積不少大賽經驗，球員心理層面只要夠穩，比賽就沒問題。」
記者路皓惟/天母報導
經過10天的奮戰，中華隊以8連勝之姿挺進冠軍賽，總教練吳柏宏只有提醒球員心理層面，「冠軍賽就是順其自然，一直跟選手提醒心理層面的東西，不要讓他們感覺很在意，做好每天該做的事情，雖然冠軍賽一定有壓力，但盡量不去跟球員們說到這些，這樣也能減輕他們比賽的壓力。」
昨天冠軍前哨戰對上日本，吳柏宏賽後提到日本球員有抓到投手節奏盜壘，今天也會特別警戒日本的快腿，「投手多牽制一點會有效果，讓日本跑者不敢輕易起跑。」
評估日本隊的戰力，吳柏宏認為日本投手和野手是強項，但在U18世界盃打木棒，所以可能打擊沒這麼流暢，「今天就依照平常的投手調度，我認為台灣投手有辦法壓制打者，不用刻意做改變。」
本屆中華隊陣中有不少球員有參與上屆U18世界盃的經驗，吳柏宏相信球員在冠軍賽不會怯場，「台灣國內比賽強度高，其實台灣高中球隊戰力都很整齊，球員在國內累積很多比賽經驗，而且這批選手都來自四強球隊。」