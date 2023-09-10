U18世界盃／張趙紘雙冠王中華隊4人獲獎　個人獎、全明星隊出爐

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台非混血外野手柯敬賢扛中心棒次，繳出亮眼的打擊成績，在預賽最後一場波多黎各之戰轟出一支陽春砲，並在冠軍賽對日本擊出勝利打點，本屆賽會打擊率高達.579，攻擊指數是超狂的1.504，拿下明星外野手獎。
曾偉喆4場出賽，包括一場先發，主投8.2局被擊出7支安打失掉3分，投出10次三振和4次保送，拿下3勝，贏得本屆U18勝率王。而張趙紘在預賽對波多黎各之役演出罕見「單局雙響砲」，以2轟、9打點榮膺全壘打王和打點王。
U18全明星隊；
最佳先發投手：東恩納蒼（日本）
最佳後援投手：金澤延（韓國）
最佳捕手：胡孟智（中華）
最佳一壘手：Perry Morlando（美國）
最佳二壘手：緒方漣（日本）
最佳三壘手：Dimas Oda Alvarado（巴拿馬）
最佳游擊手：Manuelle Marin（美國）
最佳外野手：柯敬賢（中華）、Antonis Macias（墨西哥）、Mique Willem （荷蘭）
最佳指定打擊：李尚俊（韓國）
個人獎名單：
打擊王：緒方漣（日本）打擊率.571
防禦率王：Keivin Contreras（巴拿馬）防禦率0.47（15局）
勝率王：曾偉喆（中華）2勝
打點王：張趙紘（中華） 9打點
全壘打王：張趙紘（中華）2轟
盜壘王：Derek Curiel（美國）6盜壘
得分王：緒方漣（日本）10分
最佳防守獎：柯敬賢（中華）