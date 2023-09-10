U18世界盃／日本沒有那麼強！曾偉喆要王牌孫易磊：大膽丟進去

U18冠軍賽／可惜！遭日本王牌前田悠伍壓制　中華隊1:2惜敗獲亞軍

▲中華隊柯敬賢首局適時安打打回第1分，但也是唯一得分，最終中華隊1：2不敵日本以亞軍作收。（NOWnews資料照）
▲中華隊柯敬賢首局適時安打打回第1分，但也是唯一得分，最終中華隊1：2不敵日本以亞軍作收。（NOWnews資料照）

記者路皓惟/天母報導

第31屆U18世界盃棒球賽冠軍賽中華隊今（10）日在天母棒球場對戰日本隊，儘管中華隊在首局率先突破日本王牌左投前田悠伍，但4局上因守備亂流丟掉2分，比賽後半段也未能打出攻勢，日本王牌左投前田悠伍完投7局壓制，終場中華隊以1：2惜敗日本，獲得本屆亞軍，遺憾沒能把冠軍留在台灣。

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1局上，孫易磊面對首棒寺地隆成投出保送，山田脩也短打送隊友攻佔得點圈，緒方漣擊出游擊穿越安打，形成一、三壘有人，但孫易磊先是三振掉武田陸玖，接著再讓丸田湊斗擊出一壘滾地球出局，成功化解失分危機。

1局下，中華隊攻破日本王牌前田悠伍，開路先鋒邱鑫先擊出安打，許庭綸犧牲觸擊將隊友送上二壘，邱鑫趁著暴投攻佔三壘，接著柯敬賢中右外野平飛安打，為中華隊首開紀錄。隨後柯敬賢成功盜上二壘，但林佳緯揮空三振，留下得點圈殘壘，中華隊取得1：0領先。

4局上，緒方漣保送上壘，武田陸玖犧牲觸擊將緒方漣送上二壘，接著丸田湊斗跑出內野安打，孫易磊再次面臨一、三壘失分危機，接著髙中一樹突襲短打點到三壘方向，王念好暴傳讓日本一口氣跑回2分，日本以2：1反超前。

5局上孫易磊在解決橋本航河後，對寺地隆成投出保送，今日孫易磊主投4.1局被敲2安失掉2分（1分責失），投出4次三振和3保送。孫易磊退場後，由左投林維恩接替登板，結束日本隊進攻。

6局上日本武田陸玖、髙中一樹先後敲出安打，攻佔一、三壘，但林維恩穩住陣腳連飆2次三振再次解圍。6局下許庭綸揮出安打，柯敬賢犧牲觸擊送隊友上得點圈，許庭綸靠前田悠伍暴投跑上三壘，林佳緯被故意四壞，但李勛傑擊出中外野平飛球被接殺，留下一、三壘殘壘。

7局上日本再次攻佔一、三壘，但強迫取分戰術失敗，形成另類雙殺，接著林維恩三振緒方漣，又一次化解危機。7局下中華隊最後反攻，張趙紘靠著三壘手髙中一樹失誤上壘，胡孟智觸擊短打被接殺，代打上陣的陳睦衡擊出飛球出局，邱鑫成為最後一個出局數，中華隊以1分之差落敗。

台灣過去在U18世界盃（含前身IBAF世青賽）拿過3次冠軍，分別是1983年在美國賓州、2010年在加拿大雷灣和2019年在韓國釜山，但並沒有在台灣本土奪冠。這次U18世界盃中華隊以地主之姿晉級冠軍戰，可惜不敵日本，無緣繼2019年U18世界盃再次封王，以亞軍作收。

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