U18冠軍賽／可惜！遭日本王牌前田悠伍壓制　中華隊1:2惜敗獲亞軍

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1局下，中華隊攻破日本王牌前田悠伍，開路先鋒邱鑫先擊出安打，許庭綸犧牲觸擊將隊友送上二壘，邱鑫趁著暴投攻佔三壘，接著柯敬賢中右外野平飛安打，為中華隊首開紀錄。隨後柯敬賢成功盜上二壘，但林佳緯揮空三振，留下得點圈殘壘，中華隊取得1：0領先。
4局上，緒方漣保送上壘，武田陸玖犧牲觸擊將緒方漣送上二壘，接著丸田湊斗跑出內野安打，孫易磊再次面臨一、三壘失分危機，接著髙中一樹突襲短打點到三壘方向，王念好暴傳讓日本一口氣跑回2分，日本以2：1反超前。
5局上孫易磊在解決橋本航河後，對寺地隆成投出保送，今日孫易磊主投4.1局被敲2安失掉2分（1分責失），投出4次三振和3保送。孫易磊退場後，由左投林維恩接替登板，結束日本隊進攻。
6局上日本武田陸玖、髙中一樹先後敲出安打，攻佔一、三壘，但林維恩穩住陣腳連飆2次三振再次解圍。6局下許庭綸揮出安打，柯敬賢犧牲觸擊送隊友上得點圈，許庭綸靠前田悠伍暴投跑上三壘，林佳緯被故意四壞，但李勛傑擊出中外野平飛球被接殺，留下一、三壘殘壘。
7局上日本再次攻佔一、三壘，但強迫取分戰術失敗，形成另類雙殺，接著林維恩三振緒方漣，又一次化解危機。7局下中華隊最後反攻，張趙紘靠著三壘手髙中一樹失誤上壘，胡孟智觸擊短打被接殺，代打上陣的陳睦衡擊出飛球出局，邱鑫成為最後一個出局數，中華隊以1分之差落敗。
台灣過去在U18世界盃（含前身IBAF世青賽）拿過3次冠軍，分別是1983年在美國賓州、2010年在加拿大雷灣和2019年在韓國釜山，但並沒有在台灣本土奪冠。這次U18世界盃中華隊以地主之姿晉級冠軍戰，可惜不敵日本，無緣繼2019年U18世界盃再次封王，以亞軍作收。