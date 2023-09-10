平均年齡超過60歲 「全嘉樂起來」樂齡勇壯樂團首度亮相
嘉義市政府衛生局推動的「全嘉樂起來」，招募籌組50歲以上市民專屬共6類勇壯樂團--大提琴重奏團、烏克麗麗合奏團、創意擊樂團、國樂團、合唱團、米克斯流行樂團，經過2個月的積極培訓，樂齡勇壯樂團在9月8日於文化公園諸羅印象牆廣場搭配心理健康月活動首度公開亮相。未來還有3場公開演出展現學習成果、5天的樂團體驗營、2場師生成果發表會，歡迎全嘉一起樂起來。
記者黃敬堯/嘉義報導
嘉義市衛生局長廖育瑋表示，樂齡勇壯樂團的團員，除米克斯流行樂團需具備演奏基礎並經由甄選而出外，其餘5類樂團均無需音樂基礎，培訓從樂器入門、基礎樂理暨發聲訓練、創作入門等入門課程開始，慢慢建立學員們的演奏觀念，也安排烏克麗麗手作與觀光工廠參訪、音樂會欣賞、節奏律動、樂齡韻律等多元有趣的通識課程，提升學員們的學習興趣。各個樂團更聘任樂齡教學經驗豐富的專業師資指導演奏、演唱課程，讓學員們能擁有滿滿的成就感及自信心。
此次演出對於86位實際年齡平均超過60歲的勇壯學員們而言，很多都是他們人生中「第一次」站上舞台進行音樂的展演發表，他們用加倍努力的練習，期盼自己能以最好的表現帶給大家一場歡樂又充滿活力希望的音樂會，證明勇壯世代參與音樂活動絕對不嫌晚，更能創造屬於自己的第三人生。
除了9月到11月的4場公開演出之外，將於9月11日至9月22日開放民眾報名參加10月份舉辦的樂齡勇壯樂團體驗營；12月2日及12月3日於嘉義文化創意產業園區還有2場樂齡勇壯樂團的師生成果發表會。更多資訊請至樂齡勇壯城網站或嘉市A健康粉絲專頁查詢。