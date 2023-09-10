U18冠軍賽／明星捕手胡孟智下週兄弟報到 稱不知被恰總默默關注
第31屆U18世界盃棒球賽個人獎項出爐，雖然冠軍賽輸球結局並不圓滿，但中華隊陣中共有4名球員獲獎，對於「小巨人」胡孟智、柯敬賢、曾偉喆和張趙紘來說，都是棒球路上的一大肯定，胡孟智也準備於下週四（14日）正式向中職中信兄弟球團報到。
記者路皓惟/天母報導
冠軍賽台日大戰中華隊是有機會逆轉，七局下胡孟智觸擊被接殺，沒有順利推進跑者，讓他相當懊惱，回首本屆世界盃，他對自己的打擊並不滿意，「關鍵時刻沒有做好觸擊，不是很滿意，那時候已經知道要觸擊，但就是沒做好很可惜。」
不過這座最佳捕手獎有稍微安慰到胡孟智，他也從冠軍賽中學到很多，「日本短打做得很好，想要點哪裡就點哪裡，雖然沒拿到冠軍很可惜，但相信這經驗對往後職棒路有幫助，自己守備和傳球能力也要再加強。」
胡孟智將於14日正式前往中信兄弟報到，他表示有一點緊張，而聽聞「恰總」彭政閔說球團已經觀察他兩年，他說：「不知道一直自己有被關注，但輩默默關注也不錯，希望到職棒可以打出好成績。」
本屆U18世界盃柯敬賢獲得明星外野手獎和最佳防守獎，他對認為拿下最佳防守獎別具意義，守備有被肯定的感覺，但他原本還想要拿打擊王，只是他說：「昨天知道日本緒方漣打擊率比我高之後，有一點傷心，但還是開心拉。」
中華隊以亞軍作收，柯敬賢坦言可惜，「，大家都很拼，前面一直連勝，但卻在最重要一場輸掉了。」他表示，明年繼續加強自己的爆發力、腳程和守備範圍，也認為國際賽的經驗能夠讓他繼續成長。